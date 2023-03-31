留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽

加拿大艾伯塔省一場女子舉重比賽掀起爭議，一名留鬚運動員西爾弗伯格（Avi Silverberg）以近45公斤優勢，輕鬆打破該省女子舉重最高紀錄並贏得比賽。原有紀錄保持者為跨性別運動員，她批評西爾弗伯格懷有惡意參賽。

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比賽名為Heroes Classic tournament，周末於艾伯塔省舉行。關注運動員權益組織「婦女運動獨立委員會」（ICONS）分享比賽片段，顯示西爾弗伯格留著絡腮鬍，穿著男裝背心走上台參賽。

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西爾弗伯格擔任加拿大舉重隊主教練已有10多年，於賽場上表現輕鬆自如，在臥推項目中以近167公斤成績打破紀錄勝出比賽。

比賽影片

ICONS指，加拿大舉重聯盟容許參賽者根據其性別認同而非性別來報名參賽，而且不受順性別（個人性別認同和出生時生理性別一致）運動員要求之外的個人信息披露要求所約束。

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跨性別運動員安德烈斯（Anne Andres）為原有紀錄保持者，西爾弗伯格今次成績超越安德列斯創下的122公斤紀錄近45公斤。

而她在過去4年間，在9項女子組比賽中贏得其中9個項目。她當日於賽場擔任義工，也有觀看賽事。

安德烈斯批評西爾弗伯格是膽小鬼和偏執狂，懷有惡意參加女子賽事。

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責任編輯：鄭錦玲