  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽

環球社會熱點 14:01 2023/03/31

分享：

分享：

加拿大艾伯塔省一場女子舉重比賽掀起爭議，一名留鬚運動員西爾弗伯格（Avi Silverberg）以近45公斤優勢，輕鬆打破該省女子舉重最高紀錄並贏得比賽。原有紀錄保持者為跨性別運動員，她批評西爾弗伯格懷有惡意參賽。

全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人 【下一頁】

比賽名為Heroes Classic tournament，周末於艾伯塔省舉行。關注運動員權益組織「婦女運動獨立委員會」（ICONS）分享比賽片段，顯示西爾弗伯格留著絡腮鬍，穿著男裝背心走上台參賽。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

西爾弗伯格擔任加拿大舉重隊主教練已有10多年，於賽場上表現輕鬆自如，在臥推項目中以近167公斤成績打破紀錄勝出比賽。

比賽影片

ICONS指，加拿大舉重聯盟容許參賽者根據其性別認同而非性別來報名參賽，而且不受順性別（個人性別認同和出生時生理性別一致）運動員要求之外的個人信息披露要求所約束。

英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤 【下一頁】

跨性別運動員安德烈斯（Anne Andres）為原有紀錄保持者，西爾弗伯格今次成績超越安德列斯創下的122公斤紀錄近45公斤。

而她在過去4年間，在9項女子組比賽中贏得其中9個項目。她當日於賽場擔任義工，也有觀看賽事。

安德烈斯批評西爾弗伯格是膽小鬼和偏執狂，懷有惡意參加女子賽事。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

碧咸大仔煮食新相又被嫌棄 網民狂嫌兩件事
今日
碧咸大仔煮食新相又被嫌棄 網民狂嫌兩件事
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
2023/03/30
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
2023/03/29
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？
2023/03/30
教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？
特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我
2023/03/29
特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我

你可能感興趣

碧咸大仔煮食新相又被嫌棄 網民狂嫌兩件事
今日 08:05
碧咸大仔煮食新相又被嫌棄 網民狂嫌兩件事
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
08:05 2023/03/30
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
17:26 2023/03/29
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
性別認同 運動員 歧視 舉重 比賽 運動

上一篇文章

芬蘭即將加入北約 申請終通過土耳其國會

下一篇文章

英希思路機場安保舉行10日大罷工 勞資薪酬談判破裂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？
教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？
全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
【俄烏戰爭一周年】俄冷戰後首捕美記者 傳俄糧食換北韓軍火（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄冷戰後首捕美記者 傳俄糧食換北韓軍火（持續更新）
【移民英國】內政部宣布新措施 回歸前英軍港人及家屬可申請定居
【移民英國】內政部宣布新措施 回歸前英軍港人及家屬可申請定居
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款