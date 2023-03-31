英希思路機場安保舉行10日大罷工 勞資薪酬談判破裂

英國希思路機場（Heathrow Airport）的安保人員工會與資方談判破裂，將如期在周五（3月31日）起舉行連續10日的大罷工，估計將嚴重影響機場復活節假期運作。

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團結聯盟（Unite unions）周五表示，因資方拒絕持續改善薪酬調整，雙方最終談判破裂。工會旗下約1,400名受僱於希思路機場的安保人員將大罷工10日，直至復活節假期最後一日（4月9日）。

工會預計，罷工嚴重影響航班升降。工會批評，資方無意避免工業行動，直指對方拒絕更公平支付薪金是導致今次大罷工的主因。

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英國航空公司（British Airways）為一大受影響公司，已宣布因罷工導致需要取消約5%航班，同時停止出售罷工日機票。

希思路機場則表示已準備好後備方案，抽調1,000名額外人手在大罷工期間臨時填補空缺，維持正常運作水平。機場發言人表示，不會讓罷工阻礙辛苦工作想在假期外出旅行的民眾。但機場亦承認，罷工期間繁忙時間可能比平常需花費更多時間通過安檢。

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責任編輯：吳漢培