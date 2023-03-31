  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英希思路機場安保舉行10日大罷工 勞資薪酬談判破裂

環球社會熱點 13:44 2023/03/31

分享：

分享：

英國希思路機場（Heathrow Airport）的安保人員工會與資方談判破裂，將如期在周五（3月31日）起舉行連續10日的大罷工，估計將嚴重影響機場復活節假期運作。

英國料加入CPTPP 傳與成員國將達共識 【下一頁】

團結聯盟（Unite unions）周五表示，因資方拒絕持續改善薪酬調整，雙方最終談判破裂。工會旗下約1,400名受僱於希思路機場的安保人員將大罷工10日，直至復活節假期最後一日（4月9日）。

工會預計，罷工嚴重影響航班升降。工會批評，資方無意避免工業行動，直指對方拒絕更公平支付薪金是導致今次大罷工的主因。

【移民英國】內政部宣布新措施 回歸前英軍港人及家屬可申請定居 【下一頁】

英國航空公司（British Airways）為一大受影響公司，已宣布因罷工導致需要取消約5%航班，同時停止出售罷工日機票。

希思路機場則表示已準備好後備方案，抽調1,000名額外人手在大罷工期間臨時填補空缺，維持正常運作水平。機場發言人表示，不會讓罷工阻礙辛苦工作想在假期外出旅行的民眾。但機場亦承認，罷工期間繁忙時間可能比平常需花費更多時間通過安檢。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問
2023/03/30
查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問
英政府自疫情起被詐騙損逾2000億公帑 大部分料無法追回
2023/03/30
英政府自疫情起被詐騙損逾2000億公帑 大部分料無法追回
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
2023/03/29
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加
2023/03/28
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加
【英國王室】哈里控告小報 因被侵犯私隱失去朋友
2023/03/28
【英國王室】哈里控告小報 因被侵犯私隱失去朋友

你可能感興趣

查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問
12:26 2023/03/30
查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問
英政府自疫情起被詐騙損逾2000億公帑 大部分料無法追回
17:19 2023/03/30
英政府自疫情起被詐騙損逾2000億公帑 大部分料無法追回
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
17:26 2023/03/29
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
經濟 薪酬待遇 罷工 航空 機場 英國航空 英國 復活節

上一篇文章

留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽

下一篇文章

世銀上調東亞經濟增長預期 中國增幅推動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？
教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？
全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
【俄烏戰爭一周年】俄冷戰後首捕美記者 傳俄糧食換北韓軍火（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄冷戰後首捕美記者 傳俄糧食換北韓軍火（持續更新）
【移民英國】內政部宣布新措施 回歸前英軍港人及家屬可申請定居
【移民英國】內政部宣布新措施 回歸前英軍港人及家屬可申請定居
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款