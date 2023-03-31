【業績｜銀行股】大新銀行去年少賺3%　末期息增近21%至0.29元　料今年信貸減值可控、無投資AT1（第二版）

▲ 大新銀行去年少賺3% 末期息增近21%至0.29元 信貸減值虧損大增逾倍

大新銀行 （02356） 去年純利按年跌2.9%至16.1億元，主因終止前保險分銷協議之收益，以及就重慶銀行投資而高於慣常的減值撥備，若撇除該兩個項目，純利為升2%。大新銀行擬派末期息0.29元，按年升20.8%，全年股息為每股0.39元，增長14.7%。

大新銀行指，儘管經濟狀況略有好轉，但注意到大部分客戶仍保持審慎，這意味雖然預期年內在發展及拓闊核心業務方面會取得進展，但現階段預期進展可能較緩慢。

去年營運收入按年升26.8%至68.3億元。淨息差擴闊0.13個百分點至1.85%。由於淨息差改善，加上賺息資產結餘有所提高，淨利息收入仍增長11%至43.8億元。另外，淨服務費及佣金收入升87.8%至22.5億元。

今年下半年淨息差有機會微升

管理層表示，息口向上令資金成本上升，但會繼續調整存款及賺取利息的資產組合，希望可以令息差維持穩定，若息率繼續向上，下半年的淨息差有機會微升。

不過，大部分業務的貸款需求仍然疲弱，整體貸款結餘收縮5%。而撇除終止前保險分銷協議之收益，非利息收入整體減少 27%。

港府預期今年香港經濟增長3.5%至5.5%。管理層指，看到目前企業業務及投資信心未完全恢復，首季貸款需求雖然按年轉好，但不明顯，預期今年下半年貸款需求會進一步改善，期望全年集團的貸款業務上升。

料今年信貸減值維持在可控範圍

信貸減值方面，去年信貸減值虧損增加115%至8億元，大部分來自企業銀行業務，而信貸質素降低的主要因素之一為中國內地及相關房地產行業風險。儘管大新銀銀行面對的該等行業整體風險相對溫和，惟年內營商環境及信貸質素迅速惡化，導致該業務範疇的整體信貸減值支出增加。

相反，儘管集團經營所在的核心市場面對經濟環境衰退，惟零售銀行業務的信貸質素較為穩定，零售銀行業務信貸減值支出僅錄得輕微增加。

問及去年信貸減值是否已見頂，管理層指，信貸減值增減要視乎市況，但集團此前已對信貸管理更審慎，期望信貸減值會逐步減少，有信心今年可維持在可控範圍內。而目前內房敝口佔總貸款約3%。

無投資AT1債券

值得留意是，大新銀行去年就聯營公司重慶銀行作減值撥備16.8億元。管理層指，這是根據會計準則每年都要進行的估值工作，強調對集團的現金流沒有影響。

歐美銀行危機削弱市場對額外一級資本債券（AT1）的信心，大新銀行指，集團沒有投資、也沒有持有其他銀行的AT1債券，僅稱有向母企發行AT1債券，而未來一至兩年沒有發行AT1的計劃。

（第二版加入業績會內容）

相關文章：

【香港經濟】香港出口貨值連跌10個月、2月跌8.8%勝預期 大新料全年出口或跌介乎5至10%

【銀行危機】黑石蘇利民：iPhone＋社交平台促成銀行短時間崩塌

【業績｜中信系】中信股份去年多賺7.5% 末期息略跌約1%至0.451元

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

編輯：袁諾曦