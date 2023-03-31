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【業績｜銀行股】大新銀行去年少賺3%　末期息增近21%至0.29元　信貸減值虧損大增逾倍

股市 13:15 2023/03/31

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大新銀行去年少賺3%　末期息增近21%至0.29元　信貸減值虧損大增逾倍

大新銀行（02356）去年純利按年跌2.9%至16.1億元，主因終止前保險分銷協議之收益，以及就重慶銀行投資而高於慣常的減值撥備，若撇除該兩個項目，純利為升2%。大新銀行擬派末期息0.29元，按年升20.8%，全年股息為每股0.39元，增長14.7%。

大新銀行指，儘管經濟狀況略有好轉，但注意到大部分客戶仍保持審慎，這意味雖然預期年內在發展及拓闊核心業務方面會取得進展，但現階段預期進展可能較緩慢。

去年營運收入按年升26.8%至68.3億元。淨息差擴闊0.13個百分點至1.85%。由於淨息差改善，加上賺息資產結餘有所提高，淨利息收入仍增長11%至43.8億元。

不過，大部分業務的貸款需求仍然疲弱，整體貸款結餘收縮5%。而撇除終止前保險分銷協議之收益，非利息收入整體減少 27%。

另外，淨服務費及佣金收入升87.8%至22.5億元。

受累內房風險　信貸減值虧損大增逾1倍

信貸減值方面，去年信貸減值虧損增加115%至8億元，大部分來自企業銀行業務，而信貸質素降低的主要因素之一為中國內地及相關房地產行業風險。儘管大新銀銀行面對的該等行業整體風險相 對溫和，惟年內營商環境及信貸質素迅速惡化，導致該業務範疇的整體信貸減值支出增加。

相反，儘管集團經營所在的核心市場面對經濟環境衰退，惟零售銀行業務的信貸質素較為穩定，零售銀行業務信貸減值支出僅錄得輕微增加。

值得留意是，大新銀行去年就聯營公司重慶銀行作減值撥備16.8億元。

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編輯：袁諾曦

港股 大新銀行（02356）
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