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【工行1398】工行王景武：房地產業貸款佔比按年降　風險可控

股市 13:19 2023/03/31

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【工行1398】工行王景武：房地產業貸款佔比按年降　風險可控

工商銀行 （01398） 副行長王景武在業績發布會上稱，房地產貸款的質量管控為該行風險管控工作重點之一，去年受房地產市場調整的影響，該行的房地產業貸款不良率有上升，但房地產業貸款佔比較低，風險相對可控，不會對全行資產質量產生大的影響。據該行去年業績，截至去年底，房地產業貸款佔該行整體貸款5.8%，按年降0.7個百分點，而房地產業不良貸款率為6.14%，按年增1.35個百分點。

王景武表示，工行對不良貸款認定的標準較審慎，房地產不良情況已經得到全面、真實的反映，對風險貸款計提了充足的撥備，能充分覆蓋損失和風險。隨著經濟加快復甦，以及金融16條和保交樓等政策的有序推進，預計房地產領域的風險將逐步化解。

管理層：整體信貸投放今年續加大

談到今年該行整體信貸安排，副行長張文武表示，今年內地經濟企穩回暖步伐在加快，但面臨挑戰和困難也多，客戶信貸資金需求仍較大，該行今年信貸投放將着力於總量、結構、質量上下工夫。

張文武稱，總量方面，該行今年持續加大信貸投放，推動貸款總量穩健增長，保持對實體經濟充足信貸供應，協同用好債券、投資、租賃、資管等投融資工具，為實體經濟提供更加全面的資金支持。在結構上持續優化信貸布局，圍繞現代化產業體系建設需要，繼續鞏固製造業、科創、綠色信貸等領域的發展優勢，繼續加強對鄉村振興、普惠金融消費等領域的金融支持；質量方面持續夯實資產質量，統籌發展與安全，把好客戶選擇、信貸審批、貸後管理、不良資產處置等關口，保持資產質量穩健態勢，確保信貸經營健康和持續。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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