審慎部署股債應對市場波動再加劇

早前投資市場剛出現改善跡象，受歐美國銀行危機影響，3月市場波動再次升溫。雖然這些事件往往會影響投資者的情緒，但其實早在美國數據維持强勢、投資者預期聯儲局將繼續加息以遏制通脹時，樂觀情緒已經開始減退。我們認為，市場或將在未來數月維持波動，投資者需要審慎應對，但長線投資部署不應半途而廢，可以考慮配置風險回報具吸引力的投資機遇，如日本、中國股票及亞洲企業債券。

市場在未來幾個月將較為波動

由於央行收緊政策有見頂跡象，市場在今年開局表現理想。然而，隨著宏觀數據維持穩健令市場對未來加息路徑的預期上升，樂觀情緒迅速減退。聯儲局在過去一年已加息450個基點 ，並希望通過滯後效應幫助他們達到接近2%的通脹目標，但若經濟數據持續強勢，聯儲局或會難以應對並需要進一步收緊政策。

我們認為，市場在未來幾個月將較為波動。投資者將仔細推敲每項經濟數據，希望經濟數據足夠負面令聯儲局官員停止加息，但又不至於負面至反映經濟即將出現硬著陸。

日本央行或會改變超寬鬆政策，其資產或可賺取更高收益率

即使各大央行紛紛採取激進的政策，通過加息以抵禦高通脹，並且日本通脹率達4.3%，創下40年來新高，但日本央行仍堅守超寬鬆政策。但市場預期，日本候任央行行長植田和男預計將採取進一步措施收緊超寬鬆政策。

股票和債券在面對高通脹和利率上升時普遍會下跌。但日本市場現時在較高收益率的支持下資產紛紛被匯回國內。對於日本以外的投資者而言，在較高收益率的支持下，日元走強可能進一步提升日本資産的回報率。雖然通脹在其他國家並不利於投資者，但日本市場的通脹將受投資者歡迎。

留意日股、中資股及亞洲企業債券

在股票方面，我們對中國在短期內復常具信心，維持對中國的偏高配置。另外，我們認為日本股票估值具吸引力，其相對標準普爾 500 指數的折讓較過往高，因此我們調升了日本股票的配置。

在固定收益方面，我們維持對高息債券和亞洲債券的偏高配置，雖然市場持續波動，但收益率仍有望能為投資者承擔的風險提供合理補償。

責任編輯︰梁浩碩

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