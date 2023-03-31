▲ 【業績｜生科】再鼎醫藥去年虧損收窄至4.4億美元 目標2025年底前實現盈利

再鼎醫藥 （09688） 去年總收入增加49%至2.15億美元。產品收入增加47.6%至2.13億美元。虧損淨額減少37.1%至4.4億美元，不派息。再鼎醫藥今早9時06分停牌。

公司指，則樂去年收入大增55%至1.45億美元，愛普盾收入升22%至4732.1萬美元，擎樂收入按年升29%至1495.7萬美元，紐再樂收入為520萬美元。

展望未來，公司目標加快向患者提供藥品，尋求通過繼續投資於研發推進產品管線；又通過區域和全球合作以及企業發展活動，尋求差異化產品管線的持續增長，同時繼續準備於未來2至3年在大中華區推出另外8種產品，尋求於2025年底前實現企業的整體盈利。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【異動｜生科股】再鼎醫藥抽升四成 治療肺癌藥研究達到主要終點總生存期

【業績｜生科股】三葉草生物逆市瀉一成創新低 去年虧損收窄至24.5億元人幣 不派息

【業績｜醫藥股】華潤醫藥插一成 去年多賺10% 末期息派0.16元

編輯：姚卓然