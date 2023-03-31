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【業績｜生科】再鼎醫藥午後復牌跌半成　去年虧損收窄至4.4億美元　目標2025年底前實現盈利

股市 14:16 2023/03/31

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【業績｜生科】再鼎醫藥去年虧損收窄至4.4億美元　目標2025年底前實現盈利

再鼎醫藥 （09688） 去年總收入增加49%至2.15億美元。產品收入增加47.6%至2.13億美元。虧損淨額減少37.1%至4.4億美元，不派息。

再鼎醫藥今早9時06分停牌，並於再午後復牌，現跌半成，報25.7元。

公司指，則樂去年收入大增55%至1.45億美元，愛普盾收入升22%至4732.1萬美元，擎樂收入按年升29%至1495.7萬美元，紐再樂收入為520萬美元。

展望未來，公司目標加快向患者提供藥品，尋求通過繼續投資於研發推進產品管線；又通過區域和全球合作以及企業發展活動，尋求差異化產品管線的持續增長，同時繼續準備於未來2至3年在大中華區推出另外8種產品，尋求於2025年底前實現企業的整體盈利。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：姚卓然

 

生物科技 生物科技股 港股 停牌 再鼎醫藥（09688）
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