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【業績｜內房】富力地產去年虧損157億人幣、資產負債比率達170.8%　核數師發「保留意見」

股市 23:21 2023/03/31

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【業績｜內房】富力地產去年虧損157億人幣、資產負債比率達170.8%　核數師發「保留意見」

富力地產 （02777） 臨近晚上11時公布去年業績，全年營業額351.92億元（人民幣，下同），按年跌53.8%；虧損約157.36億元，按年跌4.4%。

核數師立信德豪會計師發出保留意見，除了無法充分審核遞延所得稅資產外，提到虧損及負債等或對富力地產持續經營產生重大疑慮。

富力截至去年底的銀行借款、境內債券、優先票據及其他借款總額為1,351.10億元，其中513.34億元將於未來12個月內到期償還，然而富力僅有現金總額123.01億元。

富力稱，去年底止借款總額為1267億元，與2021年的1288億元相若；資產負債比率為170.8%，按年擴大40.8個百分點。

富力地產指，去年項目發展所需的大部分流動資金，依賴出售項目現有存貨所產生現金，全年資產出售所得款項總額約49億元。

富力地產在今日公布業績前即日曾發盈警，預期去年業績淨虧損155億元，富力地產午後續跌4.5%，報1.71元。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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（第二版加入全年業績報告）

編輯：袁諾曦

港股 富力地產（02777）
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