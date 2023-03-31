【業績｜內房】中海外績後跌逾3%　去年盈利大跌42%、末期息派40港仙

▲ 【業績｜內房】中海外去年盈利大跌42% 末期息派40港仙

中海外 （00688） 去年收入跌25.6%至1,803.2 億元（人民幣‧下同），溢利為232.6億元，按年大跌42%。集團派發末期股息每股港幣40仙，按年跌11%，連同中期股息每股港幣40仙， 全年合共派發股息每股港幣80仙。

中海外績後向下，午後直插逾3%，低見18.46元。

集團指，剔除稅後投資物業公允價值 變動收益和匯兌淨損益等影響後溢利為244.2億元。

去年，集團合約物業銷售額為2,947.6億元，銷售樓面面積為1,387萬平方米。集團在中國內地16個城市新增40幅土地，新增總樓面面積為739萬平方米。土地儲備為6,842萬平方米。

去年在港銷售136億 主席：會適時增加投資

另外，去年受全球經濟增速放緩、香港疫情大爆發、美元加息因素的影響， 香港樓市單邊下行，量價齊跌，集團在港銷售額達港幣135.9億元。

集團主席兼執行董事顏建國表示，香港放寬防疫管控措施，有序恢復與外地跨境往來，雖然市場情緒受到經濟不明朗及加息等因素影響，香港樓市及土地巿場短期內有所波動，但集團對香港未來發展依然保持信心，並將持續把握機會適時增加投資。

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編輯：姚卓然