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【券商點睇】營收穩步增長因茶飲料表現優異 農夫山泉產品矩陣進一步擴容

股樓投資 12:22 2023/03/31

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興證國際維持農夫山泉（09633）的「買入」評級，目標價47.3元。該行預計，公司2023至2025年營收為387.8億元（人民幣，下同）、445.2億元及505.8億元，按年分別增長16.7%、14.8%和13.6%；淨利潤為98.2億元、111.3億元及125.1億元，按年分別增長15.6%、13.4%及12.3%。公司目標價對應2023年預測市盈率為47.5倍。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

去年公司實現營業收入332.4億元，按年增長11.9%。其中，茶飲料產品收入69.1億元，增長50.8%，增速提升2.5個百分點，佔整體收入20.8%，提升5.4個百分點。受疫情封控等影響，包裝飲用水產品營收增長7.1%至182.6億元，增速下滑15.1個百分點，佔整體收入54.9%，同比減少2.5個百分點；果汁飲料增長10.1%至28.8億元，增速下滑22.1個百分點。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行認為，農夫山泉的產品廣告形式多元，為促進中大規格包裝水銷售，公司推出4.5L、6L新容量規格產品。茶飲料產品持續推新，「茶π」系列全新口味，「東方樹葉」上市春季、中秋節季節限定產品，碳酸茶系列產品「汽茶」等全新產品。果汁產品「農夫果園」煥新升級，前後推出五款全新30%混合果汁飲料，公司產品持續矩陣擴容。

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責任編輯：林衛

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市盈率 目標價 買入 農夫山泉（09633） 港股 中國

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