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【業績】聯想控股全年少賺近80%　末期息減半至0.2元人幣

股市 12:19 2023/03/31

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【業績】聯想控股全年少賺近80%　末期息減半至0.2元人幣

聯想控股 （03396） 全年歸屬於公司權益持有人淨利潤為11.7億元人民幣，按年倒退79.7%，每股基本盈利0.5元人民幣，末期息減半至0.2元人民幣。聯想控股績前升0.2%，報8.44元。

聯想控股指，通脹加劇及儲局連續大幅加息致使國際金融市場和大宗商品市場大幅波動，給公司經營帶來較大挑戰。

期內，收入4836.6億元人民幣，按年跌1.3%。當中，產業運營收入4795.7億元人民幣，跌1.3%。產業孵化與投資收入近41億元人民幣，升6%。

產業運營中，聯想集團 （00992） 為主要收入來源，收入達4444.4億元人民幣，按年跌2%，聯泓集團收入90.5億元人民幣，升9%，佳沃集團收入升20%至215.7億元人民幣，盧森堡國際銀行收入升2%至45.6億元民幣。

2023年，在業務管理上，「穩」依然是公司的首要任務，將繼續推動具備條件的企業上市，同時也將積極為聯想控股回流資源，尋找戰略佈局的新機遇。

【異動｜聯想992】聯想集團漲一成　將基於NVIDIA 芯片自研新車載平台　料2025年量產

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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港股 聯想控股（03396） 聯想集團（00992）
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