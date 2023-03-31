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世銀上調東亞經濟增長預期 中國增幅推動

環球經濟金融 12:35 2023/03/31

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世界銀行（World Bank）周五（31日）公布最新東亞及太平洋（East Asia and Pacific，簡稱EAP）經濟體2023年的最新增長預期，由原來4.6%上升至5.1%，指中國經濟增長帶動上調。

英國料加入CPTPP 傳與成員國將達共識 【下一頁】

世銀報告指出，受中國今年經濟增長預期升至5.1%影響，帶動EAP經濟體增長預期上調。世銀指EAP地區經濟增長由強勢私人消費及產品出口推動。

如排除中國預期增長，EAP地區總體增長預計為4.9%，較去年10月世銀預測的5%稍低，亦遠低於世銀去年原先預計的疫後反彈的5.8%。

多數太平洋島國經濟去年雖有復甦，但產出仍低於疫情前水平。同時，泰國的經濟恢復速度亦不及其他東盟國家（ASEAN）。

南韓豁免本港等22地區旅客 申請電子入境許可 【下一頁】

隨中國去年放寬防疫，EAP地區經濟受惠，有力對抗全球經濟增長放緩﹑調和大宗商品價格及進一步收緊財政政策抗擊高通脹。

世銀EAP地區副總裁費羅（Manuela Ferro）表示，地區內多數主要經濟體已度過疫情帶來的困境，如今需要改變全球經濟面貌。他指EAP地區需要加強創新﹑產能及準備迎接更環保的經濟復甦，重新掌握經濟發展動向。

不過，世銀亦表明，中美關係分歧擴大是對EAP地區經濟發展的最大挑戰。其他挑戰包括老齡化減少勞動人口﹑退休金及醫療負擔加大及氣候危機等。

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責任編輯：吳漢培

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