【券商點睇】基於調整新單等假設調低盈測 中國太平壽險業務結構受壓

平安證券指出，去年中國太平（00966）的壽險總新單413億元，按年升16%，其中個險、銀保新單分別272億元及118億港元，按年升24%及25%。期內，壽險EV為2,426億元，按年升1%，NBV約75億元，下跌18%。銀保新單增速亮眼，仍主要以短期產品為主，去年銀保首年期繳保費116億元，增長26%，其中1至9年繳費期產品新單107億元，上升43%。

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另一方面，公司隊伍規模持續逆勢增長。去年太平壽個險代理人約39.1萬人，按年升2%，月均期繳保費增2%，測算人均產能5,795元，上升22%。期內，產險主動壓縮業務規模、壓實業務質量，境內產險保費減少1%、車險保費降0.4%)，綜合成本率99.5%，按年跌6.4pct個百分點；境內產險承保利潤1.4億元、扭虧為盈。同時，去年公司淨投資收益率4.02%，按年跌0.04個百分點、總投資收益率3.31%，減少2.04個百分點、測算綜合投資收益率2.3%，降1.4個百分點，主要因權益資產表現受境內與港股下跌影響。

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該行認為，壽險業務結構承壓，但新單與代理人穩健增長。基於調整新單、NBVM、投資收益率、準備金等假設，今明兩年預測EVPS下調至62.75元及71.14元，而原EVPS預測為76.93元及86.53元），並新增2025年EVPS預測為80.64元。公司現價對應2023年預測股價對內含價值比率（PEV）約0.13倍，維持「推薦」評級。

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責任編輯：林衛