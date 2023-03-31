【券商點睇】清潔能源板塊有望恢復增長 中集安瑞科氫能前景亮麗

中泰國際證券發表報告指，中集安瑞科（03899）以國內市場為主的清潔能源板塊，因去年較受到疫情反覆影響，收入按年下跌5.5%至105.9億元（人民幣，下同）。由於今年疫情已經平穩，清潔能源板塊正在回升，首兩個月公司新簽訂單金額按年增長10.7%至32億元，其中21.1億元來自清潔能源板塊，上升21.4%。該行預計，今明兩年此板塊收入分別上升19.1%、12.8%至126.1億元及142.2億元。

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此外，公司的氫能前景亮麗，多個項目成功落地。該行相信，今年氫能業務收入至少達到7億元，按年上升59.1%。中集安瑞科參與了不同類型的氫能裝備製造，展示出持續擴大氫能業務的能力，包括成功交付北京冬奧全集成加氫站設備；向浙江國網交付制加一體站裝備，用於杭州亞運會；簽訂戰略合作協議，提供車載供氫系統給香港，用於首個氫燃料電池公交巴士示範運營綫路；推出與松下合作的氫能冷熱電綜合利用能源供應系統。

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該行認為，今年人民幣下跌壓力減少，或影響海外業務毛利率，尤其是化工環境及液態食品兩個板塊，料化工環境板塊毛利率由去年的22.8%下跌至今明兩年的22%，液態食品板塊同期持平在24%。綜合上述因素，該行輕微下調2023至2024年純利預測2.8%及5.5%，並將目標價由10.6港元降至10.54港元，對應今年預測市盈率為16.5倍，重申「買入」評級。

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責任編輯：林衛