▲ 【美團3690】美團據報擬推「美團企業版」 將於4.13發布

據內媒報道， 美團 （03690） 最快將於下月中正式推出面向To B市場的業務「美團企業版」，並定位企業消費方向。美團企業版會為企業客戶提供消費服務和管理方案，包括用餐、差旅、打車等。

據官網信息，美團企業版將於4月13日下午1時30分舉辦首次發布會。 報道指，目前美團企業版的用餐、差旅、打車板塊都已完備，接下將會首先主攻企業用餐場景。而該 團隊規模已有數百人，並且在快速擴張中。

人選方面，美團企業版負責人康凱為企業業務部總經理，向 美團核心決策小組S-team成員、美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中匯報。

報道引述 知情人士表示，此次美團企業版的發布，是希望將美團對零售客戶的服務能力，逐步應用到商業客戶。 從3月份開始，美團商企通的官網及品牌信息已變更為「美團企業版」，目前官網和App也都陸續上線。

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編輯：姚卓然