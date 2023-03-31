特朗普面臨刑事起訴 2024年有無得參選美國總統？

美國總統特朗普（Donald Trump）料成為美國史上，首位面臨刑事起訴的前總統。他早已宣布角逐2024年美國總統大選，有專家估計即使特朗普罪成，他也不會因此喪失參選及當選美國總統的資格。

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根據美國憲法，所有年滿35歲、在美國居住滿14年以上的自然出生公民（在美國出生的人，或生於海外但父母皆為美國公民者）都可參選總統。

美媒引述加州大學洛杉磯分校（UCLA）法學教授哈森（Richard Hasen）指，憲法並無限制重罪罪犯競選公職。因此特朗普即使面臨刑事起訴甚至被判入獄，要繼續總統競選活動也並無法律障礙。

美國艾奧瓦大學（University of Iowa）法學教授穆勒（Derek Muller）也表示，憲法並無規定總統候選人必須無犯罪紀錄，而且有法律共識禁止各州自行對總統候選人設限。因此就算特朗普罪成，料對其總統候選人資格沒有法律影響。

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部分專家更認為，司法部門正式刑事起訴特朗普或如對方所願，可帶動其選情。

弗吉尼亞大學法學院憲法學教授普拉卡什（Saikrishna Prakash）表示，情況雖令人尷尬，卻又使特朗普成為「烈士」（martyr）。

哈佛大學法學教授德肖維茨（Alan Dershowitz）更指，特朗普可用入獄照作為競選活動海報。

哈森不認為特朗普會在2024年大選結束前罪成入獄。

普拉卡什更指，司法部主張美國總統任期内享有刑事豁免權，從未就有人遭起訴或入獄後當選總統的情況討論。因此一旦特朗普2024年當選，其合法性將變得更模糊。

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責任編輯：鄭錦玲