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【機迷熱話】遊戲大廠紛紛退出　年度遊戲展覽E3宣告取消

科技 12:01 2023/03/31

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美國娛樂軟件協會（ESA）終在今（31日）發出公告，表示今年的E3展覽確認取消。

全球最大遊戲展「E3 2023」早前就宣布，將於北美時間2023年6月13日至16日，在洛杉磯會議中心正式舉行。惟消息傳出後，各大遊戲大廠如SONY、微軟、任天堂等，均宣布不出席。美國娛樂軟件協會（ESA）終在今（31日）發出公告，表示今年的E3展覽確認取消。

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據IGN報道指， E3原由負責PAX、紐約漫畫展和其他大型會展的Reedpop策展，但ReedPop全球遊戲副總裁Marsden-Kish今卻向外媒發出聲明，表示由於有興趣參加E3 2023的遊戲廠商，或無法配合展期，準備好可玩的展示內容，導致E3今年無法舉辦。而ESA也向其成員發送的電子郵件，並指出E3雖然仍是受人喜愛的活動，但預計2023年的活動無法展示業界規模和實力，因此沒有獲得必要的關注且繼續進行。

事實上，在E3宣布舉辦日期後，多間遊戲大廠如SONY、微軟、任天堂、Ubisoft、日本SEGA與中國騰訊均宣布缺席。而早前外媒又有消息指，今年ReedPop與ESA嚴重缺乏溝通，造成廠商間互相等待對方表態，但沒人願意率先表態，造成所有大廠都缺席的情況。

【機迷熱話】Netflix今年推出40款遊戲　《水隱之城》、Ubsioft新作陸續登場

責任編輯：曾曉汶

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