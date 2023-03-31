▲ 【港交所旗下】LME全面整改鎳業務 計劃在中國前海開拓新現貨市場

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）提議對鎳業務進行全面整改，包括允許該金屬以一種新的實物形態進行合約交割，以及在中國開設新的現貨鎳市場，並計劃在未來兩年內完成改革。

為了提高流動性，LME在周四（30日）公布的計劃中表示，將為新的一類鎳產品提供快速上市通道和費用減免。交易所將用新的校準方法來確定每日價格，價格上限也將成為永久性的規則。

去年鎳市爆發挾淡倉危機後，LME試圖通過一系列舉措來強化鎳交易機制。是次措施遵循了對這場鎳危機的獨立評估提出的建議。LME計劃擴大鎳合約交割的實物形態範圍，將涵蓋粗鎳粉。青山控股及同樣受挾淡倉危機影響的同行正尋求提高LME品級金屬的產量，LME表示將迅速批准新品牌。

同時，LME還將尋求在中國推出新的硫酸鎳和高冰鎳現貨市場。新的交易場地將與中國前海聯合交易中心共同開發。後者由港交所持有。此外，LME考慮將日漲跌限制永久化，調整銅和鋁的日漲跌幅限制為12%。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【港交所旗下】LME：已檢查所有袋裝鎳、沒有發現更多石頭 周一仍有望重啟亞洲時段交易

【港交所旗下】摩通存放LME的鎳期貨合約被取消 原因竟是存放的金屬變石頭？

【港交所旗下】LME倉庫遭偷龍轉鳳、鎳金屬變石頭 累亞洲鎳交易重啟再推遲

編輯：姚卓然