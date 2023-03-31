  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所旗下】LME全面整改鎳業務　計劃在中國前海開拓新現貨市場

股市 11:41 2023/03/31

分享：

分享：

【港交所旗下】LME全面整改鎳業務　計劃在中國前海開拓新現貨市場

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）提議對鎳業務進行全面整改，包括允許該金屬以一種新的實物形態進行合約交割，以及在中國開設新的現貨鎳市場，並計劃在未來兩年內完成改革。

為了提高流動性，LME在周四（30日）公布的計劃中表示，將為新的一類鎳產品提供快速上市通道和費用減免。交易所將用新的校準方法來確定每日價格，價格上限也將成為永久性的規則。

去年鎳市爆發挾淡倉危機後，LME試圖通過一系列舉措來強化鎳交易機制。是次措施遵循了對這場鎳危機的獨立評估提出的建議。LME計劃擴大鎳合約交割的實物形態範圍，將涵蓋粗鎳粉。青山控股及同樣受挾淡倉危機影響的同行正尋求提高LME品級金屬的產量，LME表示將迅速批准新品牌。

同時，LME還將尋求在中國推出新的硫酸鎳和高冰鎳現貨市場。新的交易場地將與中國前海聯合交易中心共同開發。後者由港交所持有。此外，LME考慮將日漲跌限制永久化，調整銅和鋁的日漲跌幅限制為12%。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【港交所旗下】LME：已檢查所有袋裝鎳、沒有發現更多石頭　周一仍有望重啟亞洲時段交易

【港交所旗下】摩通存放LME的鎳期貨合約被取消　原因竟是存放的金屬變石頭？

【港交所旗下】LME倉庫遭偷龍轉鳳、鎳金屬變石頭　累亞洲鎳交易重啟再推遲

編輯：姚卓然

 

港股 前海 倫敦金屬交易所 香港交易及結算所有限公司
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】京東升近6%、阿里巴巴100元爭持　騰訊轉跌　恒指季結升幅收窄至百點（不斷更新）

下一篇文章

【業績︱內房】萬科郁亮：市場仍處於溫和復甦階段　新房需求「上有天花板，下有保底綫」　未來分紅比例維持35%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【人民幣國際化】中國與巴西貿易協議　可直接使用本幣貿易、不以美元作中介
【人民幣國際化】中國與巴西貿易協議　可直接使用本幣貿易、不以美元作中介
【美股收市】債息回軟 道指漲141點 納指升0.7%重上12000關
【美股收市】債息回軟 道指漲141點 納指升0.7%重上12000關
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：轉換香港主要上市仍須評估　分拆會否保留控制權末有定論
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：轉換香港主要上市仍須評估　分拆會否保留控制權末有定論
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款