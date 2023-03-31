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【ChatGPT爭議】美組織控ChatGPT-4有違FTC準則　要求半年內暫停開發新系統

科技 11:34 2023/03/31

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CAIDP促FTC對OpenAI展開調查，禁止ChatGPT-4進一步的商業發佈，並確保設立能保障客戶、企業及商業市場的規則。

ChatGPT發展至第四代，功能越發強大，而強大功能則引發人工智能（AI）威脅社會的憂慮。美國科技倫理組織Center for Artificial Intelligence and Digital Policy（CAIDP）昨（30日）在官方網站公開投訴信，稱ChatGPT-4「偏頗、具欺騙性且對私隱及公眾安全構成風險」，並要求聯邦貿易委員會（FTC）禁止企業開發比ChatGPT-4更強大系統。

CAIDP在投訴中表示，ChatGPT母公司OpenAI未達FTC標準，即「透明、可解釋、公平及擁合理經驗，同時促進問責制」。組織指控OpenAI向其他用户公開私人對話紀錄，亦有AI專家表示用户的帳號有機會被入侵，聊天記錄和賬單訊息等個人資料或在不知情下被盜取。

公開信簽署者之一，即CAIDP主席Marc Rotenberg擔心OpenAI會在商業壓力下推出未準備好的產品。他表示，OpenAI不符合FTC的準則，亦有人關注旗下產品的不公平和欺騙性。

CAIDP促FTC對OpenAI展開調查，禁止ChatGPT-4進一步的商業發佈，並確保設立能保障客戶、企業及商業市場的規則。

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Elon Musk等領袖也發聲

事實上，在CAIDP投訴前，Elon Musk、AI專家及行業領袖也共同簽署了一封公開信，並向FTC進行投訴。信中指強大的AI對社會構成風險，呼籲各界在6個月內暫停開發比ChatGPT-4擁更強大功能的AI系統。

責任編輯：歐朗欣

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