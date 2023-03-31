【業績︱內房】萬科郁亮：市場仍處於溫和復甦階段　新房需求「上有天花板，下有保底綫」　未來分紅比例維持35%

▲ 萬科郁亮：市場仍處於溫和復甦階段 新房需求「上有天花板，下有保底綫」

萬科（02202）董事會主席郁亮表示，市場仍處於溫和復甦的階段，沒有「狂飈」，也沒有「倒春寒」。郁亮認為，新房需求是「上有天花板，下有保底綫」，雖然新房市場不可能回到2021年的歷史高峰，但從人口流動及改過型需求來看，只要外部環境沒有突變，相信一段時間內每年可保持12萬平方米的需求。

提到行業2月銷售較1月明顯上升，尤其是一二綫城市，郁亮指，主因今年春節較高，1月的部份需求延到2月份釋放，而且，房地產政策環境友好，房價調整下，性價比更高，故現時是買房的入市點。但從首兩個月整體來看，新房成交增速談不上狂飆。

他認為，短期市場上下起伏是正常現象，行業未來也無法回到住宅開發過於依賴的階段，萬科最關鍵是「認準大勢，做好自己的事」。

未來分紅比例維持在35% 極端情況30%

去年萬科派息比率由2021年的約50%，跌至35.65%，計及股票回購，派息比率為41.4%。萬科指，過去集團的分紅比例穩定，未來將維持在35%左右水平，即使在極端情況下，比例也會達30%左右。

去年萬科毛利率按年跌2.2個百分點至19.6%，開發業務結算毛利率20.4%。萬科執行副總裁、財務負責人韓慧華指，中間差距主因集團每年有大量的折舊攤銷所影響。她又指，鑑於近年行業調整令銷售大幅下降、房地產結算亦有一定滯後，當銷售資源逐步進入到竣工交付，開發業務結算毛利率會有所反映，料仍階段性下滑壓力。不過，集團現時新拿的項目質量很好，將有利未來毛利率表現。

聯席總裁、開發經營本部首席合夥人張海提到，目前新增投資的毛利水平在20%左右，基本達到預期，之前毛利還是有一點壓力的，未來如果能堅持下去，對毛利水平的穩定和提升有信心。

融資步入信用修復階段

融資方面，總裁祝九勝指，整個行業的融資步入信用修復階段，信用較好的房企得到的融資會更多，而銀行授信額度更大，代表銀行更看好該房企。他又指，「房地產行業以前在放槓桿這方面也有過進入狂飆模式或者進入不理性的階段，今天都要吸取這些經驗教訓」。

料今年經營服務類業務收入達兩位數增長

提到經營服務類業務，郁亮表示，新發展階段下，經營性不動產對投資者的吸引力在明顯變強，因能夠創造長期及穩定回報、風險亦低。他又指，萬科在經營服務類方面具有優勢，因早已提前8至10年佈局，形容「學費終於付完」。

從中長期來看，郁亮指，經營服務類業務處在增長軌道上，料該業務整體收入今年會保持兩位數增長，對利潤有正面貢獻。惟他也強調，經營服務業務賺的是小錢、長錢和辛苦錢，萬科會保持耐心。

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編輯：袁諾曦