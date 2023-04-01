  • 20°C
香港時間 : 2023401日 (週六) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普痛斥刑事起訴屬政治迫害 代表律師表明唔會有手銬（第二版）

環球社會熱點 11:03 2023/04/01

分享：

分享：

美國總統特朗普（Donald Trump）被指涉嫌指示私人律師，向豔星Stormy Daniels支付掩口費，料成為首位面臨刑事起訴的美國前總統。特朗普預計下周首次就本案出庭，他發表聲明痛斥此為政治迫害。辯護律師表示，特朗普不會被帶上手銬。

（第二版更新特朗普代表律師回應）

特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我 【下一頁】

特朗普的辯護律師Joe Tacopina周五（3月31日）表示，特朗普下周二（4月4日）現身紐約時不會被鎖上手銬，但相信會按程序紀錄指紋信息等。Tacopina坦言不知屆時事態發展，指從未有美國前總統面臨刑事訴訟。

另一名代表律師Susan Necheles則表明，特朗普不會認罪。現居佛羅里達州的特朗普因為案件，必須飛往紐約自首。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美媒聲稱一名證人作證約30分鐘後，紐約大陪審團已通過表決正式起訴特朗普，特朗普據報面臨30多項商業欺詐相關控罪。

紐約檢察官辦公室周四（30日）發表聲明，指當晚已聯絡特朗普代表律師，希望能協調特朗普向檢察部門自首，而起訴書仍處於保密狀態。

特朗普否認犯罪：我係美國史上最無辜嘅人 【下一頁】

特朗普發表聲明，形容他被起訴為史上最高級別的政治迫害和選舉干預。他點名批評民主黨人公然干涉選舉，正在起訴一個完全無辜的人。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

《霍士新聞》高層曾斥責主播 事實查核特朗普「損收視」
2023/03/30
《霍士新聞》高層曾斥責主播 事實查核特朗普「損收視」
特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我
2023/03/29
特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我
特朗普否認犯罪：我係美國史上最無辜嘅人
2023/03/26
特朗普否認犯罪：我係美國史上最無辜嘅人
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
2023/03/23
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
2023/03/23
特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面

你可能感興趣

《霍士新聞》高層曾斥責主播 事實查核特朗普「損收視」
12:13 2023/03/30
《霍士新聞》高層曾斥責主播 事實查核特朗普「損收視」
特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我
15:17 2023/03/29
特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我
特朗普否認犯罪：我係美國史上最無辜嘅人
17:00 2023/03/26
特朗普否認犯罪：我係美國史上最無辜嘅人
政治 選舉 罪案 特朗普 美國 紐約

下一篇文章

拜登伉儷想睇BLACKPINK無回音 傳為南韓高官換人導火線
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加
全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
全球12大生活成本低宜居城市 千呎大屋60萬元有找
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽
英國宣布加入CPTPP 脫歐後最大貿易協議（第二版）
英國宣布加入CPTPP 脫歐後最大貿易協議（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款