特朗普痛斥刑事起訴屬政治迫害 代表律師表明唔會有手銬（第二版）

美國總統特朗普（Donald Trump）被指涉嫌指示私人律師，向豔星Stormy Daniels支付掩口費，料成為首位面臨刑事起訴的美國前總統。特朗普預計下周首次就本案出庭，他發表聲明痛斥此為政治迫害。辯護律師表示，特朗普不會被帶上手銬。

（第二版更新特朗普代表律師回應）

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特朗普的辯護律師Joe Tacopina周五（3月31日）表示，特朗普下周二（4月4日）現身紐約時不會被鎖上手銬，但相信會按程序紀錄指紋信息等。Tacopina坦言不知屆時事態發展，指從未有美國前總統面臨刑事訴訟。

另一名代表律師Susan Necheles則表明，特朗普不會認罪。現居佛羅里達州的特朗普因為案件，必須飛往紐約自首。

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美媒聲稱一名證人作證約30分鐘後，紐約大陪審團已通過表決正式起訴特朗普，特朗普據報面臨30多項商業欺詐相關控罪。

紐約檢察官辦公室周四（30日）發表聲明，指當晚已聯絡特朗普代表律師，希望能協調特朗普向檢察部門自首，而起訴書仍處於保密狀態。

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特朗普發表聲明，形容他被起訴為史上最高級別的政治迫害和選舉干預。他點名批評民主黨人公然干涉選舉，正在起訴一個完全無辜的人。

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責任編輯：鄭錦玲