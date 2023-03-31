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《華爾街日報》美記者在俄被捕 華府強烈譴責

環球政治 10:55 2023/03/31

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美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）一名記者被俄羅斯政府指控，涉嫌從事間諜活動而遭逮捕，為冷戰後首有美國記者面臨同類指控。美國政府強烈譴責俄國舉動，華爾街日報亦呼籲立即釋放記者。

拜登承諾繼續支持全球民主發展 增撥逾50億 【下一頁】

俄羅斯聯邦安全局（FSB）周四（30日）於離首都莫斯科約1,300公里外城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg），因涉嫌嘗試竊取俄羅斯國家機密，扣押現年31歲﹑正在當地採訪的美國記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）。

FSB聲稱，格爾什科維奇按美方指示，在一幢俄羅斯軍事工業公司大樓中，收集含有俄羅斯國家機密資訊。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，現時不清楚格爾什科維奇被捕為俄國高層指示，抑或涉及報復美國。

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特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我 【下一頁】

華爾街日報強烈否認任何FSB的指控，要求俄方立即釋放格爾什科維奇，並表示會一直支持他及其家人。莫斯科地方法院同日指出，格爾什科維奇可能被扣押至5月29日。

今次為冷戰後，首次有美國記者在俄羅斯因涉嫌參與間諜活動而被逮捕。總統拜登（Joe Biden）已接獲簡報，白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）重申，呼籲美國民眾避免前往俄羅斯，直指當地不安全。

國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國已立即尋求當地領事館與格爾什科維奇接觸，希望提供協助。布林肯強烈譴責俄國舉動，批評克里姆林宮打壓﹑侵犯及懲罰記者與民間聲音。

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責任編輯：吳漢培

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