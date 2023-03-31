▲ 【TSLA】Tesla據報尋求與寧德時代合作在美國建電池廠

據《彭博》引述知情人士指，Tesla（美：TSLA）尋求與中國主要電動汽車電池製造商寧德時代（深：300750）在美國建設一間電池工廠，不過，其合作安排可能會引發爭議。

知情人士表示，Tesla正考慮在德州建設電池工廠，以供應其當地的電動汽車組裝廠，不過選址尚未確定。與福特（美：F）的交易結構一樣，Tesla將擁有和經營這家工廠，同時從寧德時代獲得技術許可。

知情人士又稱，Tesla近日與白宮討論了涉及寧德時代的計劃，而Tesla代表尋求明確拜登政府本周正在敲定的《降低通膨法》相關規定。其中Tesla公共政策高級全球主管Rohan Patel參與了討論。

同時，知情人士指，Tesla希望達成與福特汽車上月公布類似的交易。福特上月宣布和寧德時代計劃在密西根州建設電池工廠，福特將擁有並運營該工廠，並從寧德時代獲得技術許可。

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編輯：姚卓然