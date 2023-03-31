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【疫後銷售】街訪：你還有購買急凍食品嗎？

商業 10:32 2023/03/31

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家庭主婦阿琪表示，即使在疫情期間她都很少購買即食急凍食品，「我會照常外出，只要戴好口罩，注重衛生就沒問題。」她情願購買外賣，因為價錢跟急凍食品差不多，但不用煮、不用洗，更加方便。疫情期間，她會購買6成新鮮餸菜、3成外賣、1成急凍食品，現在更會進一步減少購買急凍食品至5%，「反正都要煮，即食食品不太好吃，我不如直接煮新鮮的。」

【疫後銷售】疫後生意跌　叁拾士多續推自家品牌吸客

從事市務工作的Carrie Chang（上圖右）稱，疫情期間約增加購買3成急凍食品，每月約支出400元，「那時比較少外出，超市又早收，所以需要不停囤貨。」夫婦二人多會買宵夜類急凍食品，如即食餃子、印度薄餅等，「我們比較夜睡覺，夜了就想吃，急凍食品非常方便，15分鐘就熱辣辣，還有汁醬。」但不好處是加了很多油和味精，看似分量少，但其實容易致肥。

疫後Carrie已減少購買急凍食品，「現在外出吃飯很方便，急凍食品減價才買」，吃了3年急凍食品，有吃厭嗎？「這又不會，因為香港有太多選擇，吃厭水餃可吃煎餃，吃厭炸雞可吃春卷。」

【零售轉型】口罩商轉型至民生店　料生意升2成

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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【ET贏商有計】做生意也做實驗　「叁拾」開小食店收集數據推新品
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