▲ 【TSLA】Tesla推出受Cybertruck啟發的限量版啤酒GigaBier 每瓶售價約30歐元

Tesla（美：TSLA）於歐洲市場推出一款受Cybertruck啟發的限量版啤酒GigaBier，為Tesla繼推出龍舌蘭酒後的第二款飲品。

據官網介紹，GigaBier保留了Cybertruck的外形設計，採用德國500年的純釀造法，啤酒在柏林釀造，採用了Tesla獨家培育的賽博啤酒花，帶有柑橘、佛手柑和甜果的香氣。

外形設計方面，每瓶啤酒都有一個無縫的亮黑色套筒，上面有一個夜光的Giga水印。現時GigaBier只在歐洲發售，3瓶售價89歐元，相當於每瓶30歐元。

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