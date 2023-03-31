【疫後銷售】疫後生意跌　叁拾士多續推自家品牌吸客

▲ 叁拾士多創辦人陳煒鋆表示，疫後網店生意下跌3至4成，今年將會加強實體店業務。（湯致遠攝）

疫情過去，百業復甦，不過亦有零售業疫後生意大跌，預言今年要「守」，說的是開業兩個月即憑魚肉燒賣爆紅的叁拾士多，創辦人陳煒鋆（Kent）表示疫後網店生意下跌3至4成，今年難望會有正面增長，品牌將會多開實體店收回失地。

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叁拾士多，名字有點「無厘頭」，「我與另外兩個拍檔都是10月生日，所以就是30了。」叁拾士多創辦人陳煒鋆（Kent）解釋道，2017年12月他們在觀塘開了第一間店，「當時香港的食材店不多，加上我很貪吃，所以就開店了。」

正因為「貪吃」，Kent對店舖貨品特別有要求，5年來最大宗旨是「不試過，不入貨」，店舖走中高檔路線，尤其多香港製造貨品。一般食材店的目標顧客都是家庭主婦，叁拾士多卻瞄準90後的年輕人，「我們的定位有別於街市凍肉舖，很多家庭主婦都知慳識儉，計著荷包，我們的目標顧客是追求質素的新一代。」

開業兩月即爆紅

開業僅兩個月，叁拾士多就憑魚肉燒賣爆紅，當時香港並沒有店舖主打魚肉燒賣，Kent卻找來本地工廠製造，根據個人口味提升燒賣的魚味、香味和彈性等，配以豉油和辣椒油，甫推出即得到傳媒和網紅垂青推介，因為產量不夠，甚至要推出限購，「由2017年至2022年中，我們已賣出超過1億粒魚肉燒賣。」以每包燒賣40粒計算，即售出超過250萬包。

之後叁拾士多繼續推出自家品牌食品，如即食沙嗲牛肉、餃子、豉油王鵝腸及炸大腸等美食，「現時我們共有40至50款自家品牌，約佔整體貨品的2到3成。」Kent表示，做自家品牌不單可以提升品牌形象，還可以控制品質，「剛開始的開發及包裝成本雖然高，但因為是獨家發售，故慢慢會有不錯的增長。」

▲ 叁拾士多將繼續發展自家品牌，希望製造屬於香港人的味道。（湯致遠攝）

疫下網店生意飈5倍

做雜貨生意，客人十居其九都會看過實物才作購買決定，Kent深明此道，不過他還是在開業初期就開設網店，「始終客人未必會專程去觀塘買兩包魚肉燒賣吧！」疫情之前，網店只佔整體生意20%，但疫情期間網店生意卻狂飈了500%，他們並在疫下新增了兩間實體店，線下生意亦上升了100%。因為送凍貨運輸成本高，叁拾士多更在期間成立了自己的車隊，讓送貨成本大幅下降5成。

除士多業務，品牌於2022年8月還作出了一個新嘗試，在觀塘廣場開了小食店「30FX」，Kent明言新店不單是用來做生意，更是一個實驗場所，「例如是燒賣醬油，我們讓客人試過後收集數據，然後調節味道，之後會變成常規產品推出市場。」

疫情之後叁拾士多的網上生意額下跌了3至4成，他亦預期今年銷售額不會有正面增長，「現在大家都忙於去旅行，又或外出到餐廳吃飯，減少了網購急凍食品。」Kent未來將會加強實體店業務，在第三季多開一間分店，同時鞏固品牌形象，研究新的旗艦產品吸引新消費者。

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本報記者：歐陽佩

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