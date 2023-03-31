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【內房危機】「示範房企」旭輝連同旭輝永升同告停牌　旭輝永升未能及時刊發2022年全年業績

股市 09:22 2023/03/31

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【內房危機】「示範房企」旭輝連同旭輝永升同告停牌

被列為「示範民企」之一的旭輝 （00884） 和旗下物管旭輝永升 （01995） 一同宣布停牌。旭輝永升表示，鑒於財務資料編製過程中存在若干不可預見的延遲，公司無法於今（31日）或之前刊發2022年全年業績。

旭輝永升董事會經審慎周詳考慮後決定，公司不適宜在現階段刊發去年度的未經審核綜合管理賬目，因為預期去年未經審核管理賬目可能會有若干調整，因此，去年未經審核管理賬目可能不會真實及公平地反映公司財務表現及狀況。因此，董事會認為，在現階段刊發2022年未經審核管理賬目會對股東及潛在投資者產生誤導及混淆。

公司董事會及管理層將繼續與核數師密切合作，以便儘快刊發2022年全年業績。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

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