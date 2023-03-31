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【業績｜內房】時代中國去年盈轉虧蝕99億人幣　主席​​​​​​​岑釗雄：內房仍處結構性調整階段、不宜過度樂觀

股市 09:04 2023/03/31

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【業績｜內房】時代中國去年盈轉虧蝕99億人幣　主席​​​​​​​岑釗雄：內房仍處結構性調整階段、不宜過度樂觀

時代中國 （01233） 去年收入為24，4.2億元（人民幣‧下同），按年減少44%，盈利由盈轉虧蝕99.4億元，不派息。集團提到，去年已交付38個項目，近4萬套房。

年內，集團年度合同銷售為397.9億元，按年減少58.4%；合同銷售均價為每平方米16,103元，按年減少13.4%。集團總土地儲備約為1560萬平方米，集團認為足夠應付其未來三年的發展所需。而毛利率由2021年的27.6%下降至13.8%，該下降主要是由於物業銷售和城市更新業務毛利率下降。

一年內要償還337億元　惟現金僅有27億元　

時代中國表示，集團持續經營有多項不確定因素。去年底，集團的銀行及其他借款總額為約470億元，其中337.9億元將於未來12個月內到期償還，而其現金及現金等價物為27.4億元。

集團因到期未還款違約借款本金總額約2.27億元及利息總額6895萬元。該違約事件亦引發交叉違約借款總額167.7億元。集團並無償還分別於2023年1月及3月到期的若干優先票據的本金3億美元（相當於
人民幣20.89億元）及利息7838.5萬美元（相當於人民幣5.46萬元）。這顯示集團存在重大不確定因素，
使集團持續經營的能力受到重大質疑。

可幸的是，集團成功與現有貸款人就違約借款及交叉違約借款進行磋商，並達成協議不對集團採取任何行動以行使其要求立即支付該等借款本金及利息的權利。

主席岑釗雄：內房仍處結構性調整階段　不宜過度樂觀

展望今年，集團董事會主席、執行董事及行政總裁岑釗雄表示，未來一段時間，房地產行業仍將處於結構性調整的階段，不宜過度樂觀，也不宜寄希望於外部環境改善。

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編輯：姚卓然

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