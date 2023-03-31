【港股市況】京東升半成、阿里巴巴升近3%100關爭持　恒指季結午後升幅收窄至百點內（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 分別傳分拆利好，港股半升續升逾百點。大市高開275點，早段曾升最多412點，高見20721點，其後升勢回順，恒生指數半日升171點，報20480點，成交782.6億元，未企穩50天綫（約20623點）。科指升0.7%，報4302點。京東 （09618） 升近7%，阿里巴巴 （09988） 升近4%，重上100元關口。滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.5%，中銀香港 （02388） 績後挫逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：55】【業績｜生科股】康龍化成大插17% 去年少賺17% 末期息派0.3人幣、每10股增發5股

【14：44】金斯瑞生物 （01548） 全年虧損約2.3億元美元，股價績後跌逾7%。

【14：29】大市升幅進一步收窄，最新升幅收窄至100點內，報20390點，升80點。科指升0.5%，報4291點。阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至近3%，回落至100元樓下，京東 （09618） 升半成，騰訊 （00700） 升0.4%，美團 （03690） 升逾1%。

【14：17】恒指最新升約126點，報20435點，科指升0.8%，報4305點。

【13：55】【盈警｜內房】合景泰富大瀉15% 仍在落實2022年度全年業績 發盈警料去年轉蝕最多近99億元人幣

【13：19】【工行1398】工行王景武：房地產業貸款佔比按年降 風險可控

【13：15】【業績｜銀行股】大新銀行去年少賺3% 末期息增近21%至0.29元 信貸減值虧損大增逾倍

【13：09】滙豐 （00005） 午後續軟，跌近1%，友邦 （01299） 跌0.5%。

【13：03】半新股達勢 （01405） 再升近13%，高見56.7元創上市後新高。

【13：02】中海外 （00688） 績後短綫向下，跌近2%，低見18.72元。

【13：01】港股午後初段升約155點，報20464點，科指升0.7%，報4297點。

【12：45】【業績｜生科】再鼎醫藥去年虧損收窄至4.4億美元 目標2025年底前實現盈利

【12：32】【盈警｜內房】富力地產今日公布業績前急發盈警 料去年淨虧損155億元人幣

【12：22】【業績｜內房】中海外去年盈利大跌42% 末期息派40港仙

【12：21】【業績｜中信系】中信股份去年多賺7.5% 末期息略跌約1%至0.451元

【12：19】【業績】聯想控股全年少賺近80% 末期息減半至0.2元人幣

【12：14】【美團3690】美團據報擬推「美團企業版」 將於4.13發布

【12：00】恒生指數半日升171點，報20480點，成交782.6億元，未企穩50天綫（約20623點）。科指升0.7%，報4302點。京東 （09618） 升近7%，阿里巴巴 （09988） 升近4%，重上100元關口。滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.5%，中銀香港 （02388） 績後挫逾3%。

【11：52】港股中午收市前升約159點，報20468點，科指升0.7%，報4299點。

【11：43】【港交所旗下】LME全面整改鎳業務 計劃在中國前海開拓新現貨市場

【11：38】萬科 （02202） 股價跌逾4%，低見12.3元。

【業績︱內房】萬科郁亮：市場仍處於溫和復甦階段 新房需求「上有天花板，下有保底綫」

【業績︱內房】萬科去年淨利潤微升0.4% 末期息削三成至0.68元人幣

【11：30】內地股市半日向好，上證半日升0.2%，深證升0.3%，創業板指升0.4%。

【11：17】阿里巴巴 （09988） 最新於100元關口爭持，報100.1元，升3.3%。京東 （09618） 升幅收窄至近6%。騰訊 （00700） 轉跌，低見384.2元。

【11：14】電視廣播 （00511） 跌4%，低見9.84元。

【11：12】騰訊 （00700） 升幅全消，報385元無升跌，今早曾高見394元。

【11：03】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至近4%，報100.6元，京東 （09618） 升逾6%，騰訊 （00700） 升0.2%，美團 （03690） 升逾2%。恒指最新升179點，20489點，科指升0.5%，報4293點。

【10：54】騰訊 （00700） 升幅收窄至0.4%，低見385.4元。

【10：52】郵儲行 （01658） 挫逾4%，低見4.66元。

【10：51】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.4%，低見53.5元。

【10：46】大市升勢略為回順，恒指曯最新升約266點，報20575點，科指升1%，報4313點。

【10：33】奈雪的茶 （02150） 績後升14%，高見8.38元。奈雪的茶年度虧損4.7億元人民幣，比2021年度虧損45億元人民大幅收窄。

【10：28】美圖公司 （01357） 全年扭虧，純利9414.2萬元人民幣，派發末期股息每2港仙。美圖股價績後跌逾5%，低見2.68元。

【10：21】康龍化成 （03759） 績後挫17%，低見33.1元。康龍化成全年純利約13.7億元人民幣，跌17.2%，派末期股息每股30分人幣及自儲備中向每持10股增發5股新股。

【10：17】電視廣播 （00511） 逆市偏軟，跌0.2%低見10.02元。

【電視廣播TVB】TVB《衝上雲霄》直播帶貨GMV逾7320萬人幣 累計觀看人次逾690萬

【10：17】【阿里巴巴9988】阿里巴巴再升4%重上100元大關 1400個沽盤102元排隊先行獲利

【10：04】恒指升幅擴大至400點，升至20700點水平。

【09：57】京東 （09618） 升逾7%，高見176.1元，阿里巴巴 （09988） 早段升逾4%，高見102元，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升近3%。

【09：55】中遠海控 （01919） 績後跌逾5%，低見8.79元。

【09：51】海底撈 （06862） 早段升逾3%，頤海國際 （01579） 升逾7%。

【業績︱火鍋股】海底撈去年轉賺13.7億人幣 派末期息0.116元

【業績｜海底撈系】頤海國際末期息17.72分人幣 去年少賺3%

【09：51】內房逆市偏軟，中海外 （00688） 跌0.4%，潤地 （01109） 跌0.3%，碧桂園 （02007） 跌0.9%，雅居樂 （03383） 跌逾1%，龍湖 （00960） 跌1%。

【09：49】港股開市後曾升362點，高見20671點，恒指最新升約260點，報20569點，科指升1.4%，報4330點。

【09：44】微盟 （02013） 績後跌半成，早段低見5.16元。

【業績｜SaaS】微盟經調整虧損增兩倍至15億人幣

【09：42】【新股IPO】兩新股今首掛 中寶新材2349低開38%、力盟科技彈8%

【09：38】中銀香港 （02388） 績後跌6%，低見23.8元。

【中銀香港2388】中銀香港末期息增33%至91仙 去年多賺18% 周息率5.3厘

【09：37】大市早段升逾300點，報20627點，升318點，科指升1.8%，報4347點。

【09：26】【內房危機】「示範房企」旭輝連同旭輝永升同告停牌 旭輝永升未能及時刊發2022年全年業績

【09：21】京東 （09618） 升7%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%重上100元，恒指高開275點，開報20584點，科指升2%，報4356點。

【新股IPO】京東彈高7% 擬分拆京東產發及京東工業上市

【新股IPO】阿里再彈4%重上100關 據報分拆菜鳥年底上市 估值1560億

【09：13】期指高開230點，報20580點。

【09：06】【業績｜內房】時代中國去年盈轉虧蝕99億人幣 主席岑釗雄：內房仍處結構性調整階段、不宜過度樂觀

【08：59】旭輝 （00884） 、旭輝永升服務 （01995） 今早停牌。

【08：59】煜盛文化 （01859） 今早停牌。

【08：40】恒指黑期升約263點，報20555點，道指期貨升45點，報33089點。

【08：27】【業績｜家電股】海爾智家去年多賺12% 派息0.566元人幣

【08：22】【業績｜航運股】中遠海控全年多賺22.8% 末期息增近6成至1.39元人幣

【08：12】【業績】中國中免去年盈利大跌47% 10股派8元人民幣

【08：06】【新股IPO】京東工業遞表 工業互聯網獲工信部認可

【07：59】【業績｜鋰業股】天齊鋰業全年多賺5.6倍 派末期息3元人幣

【07：48】【業績｜汽車股】東風集團去年賺少1成 末期息維持0.3元人幣

【07：47】【業績｜光伏股】協鑫科技復派末期息6仙 去年多賺2倍

【07：45】【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億 華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆

【07：45】【Morning精點】新加坡初創Atome退出香港︱中國與巴西貿易協議、可直接使用本幣貿易

【07：45】港股ADR收報20478點，升168點。滙豐 （00005） ADR折合報53.83元，較港收市價高0.03元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報391.86元，較港收市價高6.86元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.44元，較港收市價高4.54元或4.7%。

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【07：30】銀行業危機疑慮持續緩解，投資者轉頭關心消費者支出數據，以尋找美國聯儲局利率政策的線索， 債息回軟 ， 美股反覆上揚。道指升141點，報32859點；標指升23點，報4050點；納指升87點或0.73%，報12013點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點 京東美股高港7% 阿里美股升穿100港元關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、新特能源、華潤醫藥

責任編輯︰梁浩碩