【業績｜家電股】海爾智家去年多賺12%　派息0.566元人幣

▲ 【業績｜家電股】海爾智家去年多賺12% 每10股派5.66元人幣

海爾智家 （06690） 去年收入升7.2%至2434.85億元（人民幣‧下同），盈利升12.5%至147.1億元，毛利率達到30.6%，較2021年持平。公司擬派每10股股息5.66元人民幣。

年內，公司中國智慧家庭業務收入1,263.6億元，按年增長4.6%。當中冰箱╱冷櫃收入431.8億元，按年增長3.5%。廚電分部收入37.6億元，按年增長7.7%。洗衣機業務收入316.1億元，按年增長3.1%。空氣能源解決方案收入339.44億元，按年增長5.5%。家庭用水解決方案收入138.6億元，增長9.1%。

展望今年，公司預料隨著中國生產生活的恢復，市場消費環境逐漸復甦，消費需求逐步釋放。而政府推出的 以舊換新、綠色智能家電下鄉等政策，有利於刺激家電需求的釋放。

不過，全球經濟，尤其是歐美等發達國家基本面難以出現明顯改善，中國家電行業出口預計整體表現平穩。

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編輯：姚卓然