【業績｜航運股】中遠海控轉插半成　全年多賺22.8%　末期息增近6成至1.39元人幣

▲ 【業績｜航運股】中遠海控全年多賺22.8% 末期息增近6成至1.39元人幣

中遠海控 （01919） 去年公司權益持有人應佔利潤1096.8億元人民幣，按年增長22.8%，再創歷史最佳業績。每股基本盈利6.83元人民幣，派末期息1.39元，增59.8%，全年計合共派3.4元人民幣，増2.9倍。

中遠海控高開低走，周五（31日）先開9.44元，曾升至9.48元創半年高後即轉跌，現跌5%，報8.85元。至上午10時38分，成交額達5.1億元，已超過昨日全日成交額。

期內，收入為3910.6億元人民幣，按年增長17.2%，毛利1704.8億元人民幣，升21.7%。集裝箱航運業務收入3840.4億元人民幣，升17.1%，其中，中遠海運集運實現集裝箱航運業務收入2577.5億元人民幣，升15.5%。碼頭業務收入近98億元人民幣，增23.5%。

集團積極壓降帶息負債規模，持續優化財務結構，資產負債率降至50.46%，較期初下降6.22個百分點。

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責任編輯︰梁浩碩

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