  • 21°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜航運股】中遠海控轉插半成　全年多賺22.8%　末期息增近6成至1.39元人幣

股市 10:39 2023/03/31

分享：

分享：

【業績｜航運股】中遠海控全年多賺22.8%　末期息增近6成至1.39元人幣

中遠海控 （01919） 去年公司權益持有人應佔利潤1096.8億元人民幣，按年增長22.8%，再創歷史最佳業績。每股基本盈利6.83元人民幣，派末期息1.39元，增59.8%，全年計合共派3.4元人民幣，増2.9倍。

中遠海控高開低走，周五（31日）先開9.44元，曾升至9.48元創半年高後即轉跌，現跌5%，報8.85元。至上午10時38分，成交額達5.1億元，已超過昨日全日成交額。

期內，收入為3910.6億元人民幣，按年增長17.2%，毛利1704.8億元人民幣，升21.7%。集裝箱航運業務收入3840.4億元人民幣，升17.1%，其中，中遠海運集運實現集裝箱航運業務收入2577.5億元人民幣，升15.5%。碼頭業務收入近98億元人民幣，增23.5%。

集團積極壓降帶息負債規模，持續優化財務結構，資產負債率降至50.46%，較期初下降6.22個百分點。

【業績｜航運】東方海外早段曾升18%　全年賺近100億美元、每股勁派82港元股息　管理層自揭隱憂

【業績｜航運股】海豐國際午後轉跌1%　去年多賺約67%、末期息1.6元　集團：預計行業今年將面臨嚴峻挑戰

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？  利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略  

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

港股 中遠海控（01919）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績︱內房】萬科郁亮：市場仍處於溫和復甦階段　新房需求「上有天花板，下有保底綫」

下一篇文章

【TSLA】Tesla據報尋求與寧德時代合作在美國建電池廠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【中銀香港2388】中銀香港挫6%　末期息增33%至91仙　去年多賺18%　周息率逾5厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升213點　京東美股高港7%　阿里美股升穿100港元關（不斷更新）
【美股收市】債息回軟 道指漲141點 納指升0.7%重上12000關
【美股收市】債息回軟 道指漲141點 納指升0.7%重上12000關
【人民幣國際化】中國與巴西貿易協議　可直接使用本幣貿易、不以美元作中介
【人民幣國際化】中國與巴西貿易協議　可直接使用本幣貿易、不以美元作中介
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：轉換香港主要上市仍須評估　分拆會否保留控制權末有定論
【阿里巴巴9988】阿里巴巴：轉換香港主要上市仍須評估　分拆會否保留控制權末有定論
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億　華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款