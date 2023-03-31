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【業績｜航運股】中遠海控全年多賺22.8% 末期息增近6成至1.39元人幣
股市 08:22 2023/03/31
中遠海控 （01919） 去年公司權益持有人應佔利潤1096.8億元人民幣，按年增長22.8%，再創歷史最佳業績。每股基本盈利6.83元人民幣，派末期息1.39元，增59.8%，全年計合共派3.4元人民幣，増2.9倍。
期內，收入為3910.6億元人民幣，按年增長17.2%，毛利1704.8億元人民幣，升21.7%。集裝箱航運業務收入3840.4億元人民幣，升17.1%，其中，中遠海運集運實現集裝箱航運業務收入2577.5億元人民幣，升15.5%。碼頭業務收入近98億元人民幣，增23.5%。
集團積極壓降帶息負債規模，持續優化財務結構，資產負債率降至50.46%，較期初下降6.22個百分點。
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責任編輯︰梁浩碩
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