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【業績｜鋰業股】天齊鋰業全年多賺5.6倍　派末期息3元人幣

股市 07:59 2023/03/31

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【業績｜鋰業股】天齊鋰業全年多賺5.6倍　派末期息3元人幣

天齊鋰業 （09696） 全年公司權益股東應佔溢利239.4億元人民幣，按年增長5.6倍，每股盈利15.41元人民幣，派末期息3元人民幣。

期內，收入按年增長4.3倍至401.7億元人民幣，收入總額增長受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單增加等多個積極因素的影響，2022年度公司主要鋰產品的銷量和銷售均價較2021年度均明顯增長。

毛利增6.3倍至341.5億元人民幣，毛利率為85.03%，升23.33%，主要是由於受市場行情變化影響鋰產品銷售價格上漲，且價格上漲高於成本增加所致。

其中，按產品劃分，鋰精礦收入154.1億元人民幣，按年升4.8倍，鋰化合物及衍生品收入247.5億元人民幣，亦升近4倍。內地為最大市場，收入佔比為83.7%，達336.1億元民幣。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？  利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略  

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

【業績｜鋰業股】贛鋒鋰業全年多賺2.9倍　末期息增2.3倍至1元人幣

責任編輯︰梁浩碩

港股 天齊鋰業（09696）
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