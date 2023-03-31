▲ 【阿里巴巴9988】阿里美股3日升20%成交共1800億 華爾街日報：馬雲力主阿里巴巴分拆

《華爾街日報》引述消息指，阿里巴巴 （09988） 聯合創始人馬雲曾敦促領導層將業務集團分拆。消息指，馬雲最近幾個月與包括阿里巴巴主席兼首席執行官張勇在內的高層通電話，稱分拆可令阿里巴巴更具競爭力，並促成阿里巴巴近期歷來最重大的架構重組「1+6+N」。

報道指，阿里巴巴不予置評，稱重組是由張勇領導。馬雲基金會發聲明表示，馬雲不再參與阿里巴巴的管理和運營。

阿里巴巴美股已連升3日累升20%，由86.12美元急升至103.38美元，相當於港股101.44港元，較港收市價96.9元高4.7%。阿里美股3日成交共227.13億美元（折算約1783億港元），平均每日成交75.7億美元（約594億港元）。

馬雲3月回到杭州後，阿里巴巴宣布計劃將其 2600 億美元市值的旗艦，分為6個業務集團，並伺機分拆上市融資，以持續發展。

彭博昨引述消息指，最先跑出的是菜鳥，以200億美元的估值，目標年底上市。

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記者：譚志偉