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【新股IPO】內地工業供應鏈服務商京東工業遞表　去年收入增37%

新股IPO 08:06 2023/03/31

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【新股IPO】京東工業遞表　工業互聯網獲工信部認可

京東 （09618） 公布計劃分拆旗下業務上市後，工業供應鏈服務商京東工業隨即遞表上市。美銀、高盛及海通國際為京東工業聯席保薦人，瑞銀及中信證券為財務顧問。京東工業去年虧損擴大8%至13.3億元（人民幣，下同）；收入增36.6%至141.3億元。

京東工業的定位為引領整個工業供應鏈數字化轉型，公司採用輕模式搭建高效且可擴展的平台，為各行業、各規模的客戶提供跨場景、跨品類的全面工業品以及技術與服務供應。京東工業預期，集資額將於未來2年至3年進一步加強工業供應鏈能力及業務擴張；潛在戰略投資或收購以及一般營運用途。

供應涉48個產品類別及4250萬款產品

京東工業於2017年7月開始獨立業務營運；集團去年共服務6900個重點企業客戶及260萬個中小企業，包括製造、能源、工程建築、交通和其他綜合行業，供應涉48個產品類別及4250萬款產品。

集團於2020年獲2.3億美元A輪優先股融資；2021年9月獲內地工信部認可為特色專業型工業互聯網平台。京東工業於3月9日完成B輪融資，交易額涉3億美元，投資方包括Mubadala、42XFund、M&G、BPEA EQT及Sequoia Capital China。

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