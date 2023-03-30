高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士

高鐵(香港段)將於周六（4月1日）重啟跨省長途列車服務，網絡覆蓋擴大至全國66個站點，列車班次增加至164班，大致回復至疫情前水平。



港鐵（00066）指，高鐵自1月中及3月11日起先後重啟短途及廣東省長途列車服務，逐步有序全面復通。乘客量穩步上升，至現時平均每日約2萬名乘客乘搭高鐵離港，服務亦一直運作暢順。

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由於臨近清明及復活節假期，乘客對列車服務的需求殷切， 4月1至7 日期間由西九龍站出發至廣州、福州、潮汕及肇慶東站的班次銷售熱烈。其中4月1日全日預期將有逾3萬名乘客乘搭高鐵離港。港鐵當天將於車站安排超過100名人手，並加強車站指示以協助乘客出行。



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公司呼籲乘客預留足夠時間辦理出入境手續，並於出發前確認已填妥內地要求的電子健康申報，及儲存截圖紀錄，過關更輕鬆快捷。



隨着高鐵即將全面重啟服務，西九龍站已連日加強服務安排，包括加派人手及開放所有香港票務櫃位協助乘客購票。車站亦加強了站內及不同渠道的宣傳，如播放網上購票教學短片、不同購票渠道資訊及乘車小貼士，並設立12306支援站協助乘客，令購票及乘車流程更流暢。



港鐵續稱，會密切留意車站運作情況，適時調整服務安排以便利乘客。

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責任編輯：陳詠妍