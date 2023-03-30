  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 23:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士

理財智慧 23:22 2023/03/30

分享：

分享：

高鐵(香港段)將於周六（4月1日）重啟跨省長途列車服務，網絡覆蓋擴大至全國66個站點，列車班次增加至164班，大致回復至疫情前水平。
 

港鐵（00066）指，高鐵自1月中及3月11日起先後重啟短途及廣東省長途列車服務，逐步有序全面復通。乘客量穩步上升，至現時平均每日約2萬名乘客乘搭高鐵離港，服務亦一直運作暢順。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【復活節好去處】旺角T.O.P辦Nintendo Switch Game Tour  設「瑪利歐」等主題佈置 試玩體感遊戲，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

由於臨近清明及復活節假期，乘客對列車服務的需求殷切， 4月1至7 日期間由西九龍站出發至廣州、福州、潮汕及肇慶東站的班次銷售熱烈。其中4月1日全日預期將有逾3萬名乘客乘搭高鐵離港。港鐵當天將於車站安排超過100名人手，並加強車站指示以協助乘客出行。
 

 

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫  緬懷一代巨星，詳見【下一頁

 

公司呼籲乘客預留足夠時間辦理出入境手續，並於出發前確認已填妥內地要求的電子健康申報，及儲存截圖紀錄，過關更輕鬆快捷。 
 

隨着高鐵即將全面重啟服務，西九龍站已連日加強服務安排，包括加派人手及開放所有香港票務櫃位協助乘客購票。車站亦加強了站內及不同渠道的宣傳，如播放網上購票教學短片、不同購票渠道資訊及乘車小貼士，並設立12306支援站協助乘客，令購票及乘車流程更流暢。


港鐵續稱，會密切留意車站運作情況，適時調整服務安排以便利乘客。

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
保險公司 財務自由 退休 強積金 保險產品

下一篇文章

【裝修設計】19萬打造木系生活 儲物地台成個人靈修空間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
馬斯克及其他AI專家與行業高層公開呼籲 至少六個月暫停訓練比GPT-4更強大的系統
馬斯克及其他AI專家與行業高層公開呼籲 至少六個月暫停訓練比GPT-4更強大的系統
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
滙豐請香港市民食兩餸飯 推廣多元化投資 附派飯券日期+地點
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價
洪水橋上車盤減價52萬沽　300萬有找　創屋苑二手新低價
一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價
一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款