【業績｜海底撈系】頤海國際抽升8%　末期息17.72分人幣　去年少賺3%

▲ 【業績｜海底撈系】頤海國際末期息17.72分人幣 去年少賺3%

海底撈 （06862） 關聯公司、火鍋餐廳供應頤海國際 （01579） 公布業績，全年收入61.47億元（人民幣，下同），按年增3.4%；純利7.42億元，按年減少3.2%。建議宣派末期股息17.72分，跌19.3%。

頤海國際抽升8%，報23.05元。

按產品收入劃分，火鍋調味料收入36.64億元，增1.6%，佔年度收入的59.6%，當中，向第三方銷售的產品收入增23.6%；向關聯方銷售的產品收入跌21.1%，主要受到疫情影響，海底撈暫停營業或暫停堂食，導致客流量減少。

中式複合調味料收入5.69億元，增7.2%，佔9.3%；方便速食產品收入17.9億元，漲9.8%，佔30.4%。

頤海國際指，將不斷在火鍋底料、中式複合調味料、方便 速食及休閒零食等品類上推陳出新，通過產品的優化升級，結構化創新等方式， 滿足消費者多層次、多樣化的消費需求，並且通過調研B端餐飲客戶需求，進一步拓展業務邊界。

此外，公司重點關注海外市場，發揮研發及探索市場的能 力，以當地獨特地方風味和異域風情為導向，豐富海外市場產品矩陣。

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記者：伍鍵文