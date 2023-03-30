▲ 【新股IPO】康業信貸旗下K Cash金融科技遞表 李根興家族全資持有

本地持牌放債人康業信貸旗下K Cash金融科技再度遞表在港上市，星展及中國平安資本為聯席保薦人。集團去年利息收益淨額按年減少10%至2.1億元；應收貸款按年增8.2%至9.1億元。

康業信貸集團由本地富商李根興及李根泰家族全資擁有。

K Cash提供貸款產品包括無抵押業主貸款、私人貸款及中小企業貸款，無抵押業主貸款應收貸款按年增15%至7.3億元，壞賬率0.3%；私人貸款按年減少10%至2.3億元，壞賬率12.7%；中小企業貸款按年增9%至5430萬元，壞賬率7.3%。

K Cash預期集資額將作加強金融科技能力；擴大貸款組合以及一般營運用途。

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記者：宋佩恩