【珠璣人生@iM網欄】「亮志計劃」--為非華裔學童點亮志向之光

「不積跬步無以至千里，不積小流無以成江海」，中學時老師教導我們不要輕視小小的力量。

保安局在2022年12月啟動「亮志計劃」，並得到了商界的大力支持，該項目推出的目的是為在港就讀的非華裔學生組織各類活動，協助他們發展潛能、擴闊眼界、建立自信及培養正向的價值觀。目前已有來自五間不同學校，一百多位小四至中四學生參加。

我作為「亮志計劃」的Mentor之一，有機會陪同非華裔學生一起參觀和學習，也令我感受良多。

2月22日，在信和集團的協助之下，我和保安局的同事帶著一眾非華裔小朋友到THE FULLERTON海洋公園酒店進行體驗。第一站來到海濱長廊參觀了已有1.4億年的白惡紀化石，海濱長廊徑的一部分更是用回收得來的塑料製成的環保磚鋪設而成，真令我們大開眼界，學生們都興奮地沿途拍照留念。

隨後，孩子們來到酒店的遊戲室，裡面的各種遊樂設施都是以香港地貌為設計藍本，例如：世界地質公園、米埔自然保護區、石澳沙灘、鶴咀海岸保護區等，令學生們在開心玩樂之餘，更了解到香港鮮為人知的獨特一面，及認識到保護環境的重要性。

之後，孩子們探索了酒店的農莊，工作人員仔細地為他們講解各種植物的特點、作用等，還教他們親自種植香草，並鼓勵他們把自己的作品帶回家與家人分享。看到孩子們好奇又雀躍的眼神，大家都覺得十分欣慰。

接著，學生們享用了酒店精心準備的茶點，期間THE FULLERTON海洋公園酒店的菲律賓籍大廚親自和這群非華裔學童分享了自己的成長經歷，並鼓勵他們發掘自己的長處，找尋自己的Passion，孩子們也被他的熱忱所感染，積極地與主廚互動、踴躍地分享自己的夢想，表示希望未來也能成為一個影響別人、貢獻社會的人。最後，學生們帶著酒店贈送的小禮物及美好的體驗滿載而歸，而我們一眾「亮志成員」也度過了極具意義的一天。

不過，我們一群「亮志成員」卻「意猶未盡」。於是在2月27和28日這兩天，我們再次帶領另外兩間學校的非華裔學生探訪了灣仔Venchi巧克力分店，讓學生們了解巧克力的歷史和背景，並親自品嘗不同可可濃度的巧克力和意大利雪糕，這群天真可愛的孩子從嘴甜到入心，更以歌聲回贈我們，大家在一片歡笑中前往下一站——利東街。

在利東街，專業的導賞員為學生們講解灣仔的歷史和古蹟，體驗昔日的香港文化和人情味，看到孩子們投入地參與活動、積極地提出問題，笑聲不斷，我們都倍感欣慰。這真是一堂別開生面的户外學習課！

親身參與「亮志計劃」令我體會到該項目除了令一眾非華裔學童了解香港、擴闊視野之外，我們這些隨行的大人也被他們的童心童趣所感染，感受到一股來自內心的喜悅。

非華裔學生作為香港的一員，在香港學習和成長，將來也會為香港的發展貢獻自己的光和熱，社會給予他們的每一份關注與支持，都會成為引導這群學童走出屬於自己光明前路的一盞燈。

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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