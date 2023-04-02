【宏觀術數@iM網欄】 從《鈴芽之旅》談　日本流行文化中的災難傳說

大家或都有這樣經驗到發生的事情常會有奇妙的「同時性」，就如筆者上期談到卯兔年東面地區容易有地震等天災，與及2011辛卯年311大地震和1923年關東大地震剛好100年，文章發表的同日剛好去戲院觀看日本新海誠電影新作《鈴芽之夢》，戲內主實又竟然提及關東大地震和311災難，感覺玄機巧合也就順勢多談一下日本天災。

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《鈴芽之旅》為新海誠導演「災難三部曲」的最終章，與前作《你的名字》和《天氣之子》都談到天災和感情故事。新海誠作品無論畫工、視覺效果、場面描寫和配樂都無庸置疑為佳作，這三部曲於災難故事也都加上超自然的想像更添趣味。似乎天災如大地震和海嘯等等都是日本動漫和流行文化常會觸及，也容易理解為當地處於地震活躍版塊區域，常年受到天災困擾，民間憂患意識也相對較高。

他的三部曲戲內都帶有不同的玄幻內容，《鈴芽之旅》描述住生者世界「常世」內的「蚯蚓」為巨大蠢動的能量，它並沒有特別目的和意志但只要積累夠了便會伺機而出，為人類世界帶來災害，故此「關門師」世代相傳去默默為人類把關，更有「要石」長年鎮住常世門戶，否則隨時會造成巨大地震和海嘯災難。

▲ 新海誠《鈴芽之旅》

這種用「蚯蚓」狀能量柱來比喻地殼能量的看法，自然並非科學所接受，卻又和傳統風水龍脈觀念有些類近。風水巒頭很重視龍脈走勢和結穴，經書開宗明義便說「第一義，要識龍身行與止」，指出尋龍默穴首要明白龍脈動態和走勢以判定一地旺衰。更宏觀則可從地形如以亞洲地區來說，便以龍脈發源於喜瑪拉亞山脈，再分出三大龍脈分別北龍、中龍和南龍來演譯解釋各地區城市「受氣」不同而產生格局之相異，而香港和廣州地區便受惠於南龍結穴宜乎發財利。曾有名師授課以生動方式解釋觀看龍脈走勢，可「幻想」其好像有生命般，四處向著能夠發展伸延的地方「爬」開去，而當遇上山水條件合適時便會「結穴」，風水以結穴地點定都、建造陰、陽二宅便易得福蔭。而行龍也像戲內「蚯蚓」沒有主觀意志，結穴與否在乎於山水配置條件使然，其實世間事物也大約是條件引申出結果，或且玄一點稱作因緣法則。

日謙並不知道新海誠導演有否有認識風水學說或是從日本民間傳說取材想法，事實上日本不少學術都有和中土文化交流引入，當中也包括風水術數。惟術數界有個不甚光彩的流傳，據說唐朝時國勢文化大盛，各地包括日本、高麗等地都會派遣使節和留學生來學習，其中也想學習風水堪輿之術，當時皇室卻怕風水學問外洩恐幫助各地興盛對己不利，便命令大學者一行僧以半真半假方式編寫偽書《滅蠻經》來應對。結果各地流傳的學問半真半偽，但日子久遠後連本土發展下來的風水學也變得真偽難辨，算是當初始料不及……據說日本在上世紀侵略戰爭期間，也曾使用厭勝之術破壞韓國、台灣和香港等地總統、總督府風水，使得韓國總統常下場不佳等等，掌握玄學而用於陰暗面的事例可比比皆是。

話說回地震災難，日本另一位以預言夢見稱的漫畫家竜樹諒曾準確預測311大地震而知名，一度歸隱的她於新作中提到擔心其預言夢境暗示2025年7月5日會有大海嘯，災難範圍從日本、香港到台灣，一直延續到菲律賓。聽來雖然有點可怖，那年又正在「紅羊劫」年的前一年，是耶非耶雖熟未可料？卻不如積極活著每天更為划算，畢竟人類世不停都會有末世預言亦都全部撐過去繁榮興盛。

▲ 竜樹諒作品中夢到的災難

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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