【展覽復常】環球資源4月份舉辦5個展覽　亞博館10個展館設逾8000個展位

香港經濟踏入復常，展覽會如雨後春筍，4月除了貿發局在會展的展覽外，在亞博館亦有多個展覽，包括環球資源消費電子展 、移動電子展、智能家居及家電展、品質生活及時尚產品、家居及餐廚用品展 。將聚焦「碳中和、寵物經濟、戶外出行」等熱門元素在產品領域的發展與應用，雲集逾4,000家優質供應商，超過8,000個展位。



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環球資源消費電子展設有近500個展位的全新音響產品館，展出音箱(含派對音箱專區)、耳機、音訊產品與配件及家庭音響產品；新一代電子元器件精英供應商展區展示電子元件於車載電子、智能生活、智能安防、可穿戴裝備和醫療、工業及機器人上的應用；個人代步工具試駕區提供產品體驗；露營電子體驗區展示戶外電子最新設備，讓買家猶如身臨其境。移動電子展有2,400多個展位，1,200多家展商。

品質生活及時尚產品展新增「寵物用品」展區，主要產品包括：寵物醫療健康用品、寵物美容及清潔用品、寵物玩具和寵物服裝及服飾等主要類別。

除了實體展覽會外，環球資源將通過雲逛展「線上+線下」即時觀展直播服務，滿足未能親臨展會現場的海外買家對接觸新產品的迫切需求。



環球資源香港展

⦁ 環球資源消費電子展 (4月11日—4月14日)

⦁ 環球資源移動電子展 (4月18日—4月21日)

⦁ 環球資源智能家居及家電展 (4月18日—4月21日)

⦁ 環球資源品質生活及時尚產品展(4月18日—4月21日)

⦁ 環球資源家居及餐廚用品展 (4月18日—4月21日)

編輯：梁巧恩



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