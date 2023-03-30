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【中銀香港2388】中銀香港料今年息差保持增長

股市 21:28 2023/03/30

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【中銀香港2388】中銀香港料今年息差保持增長

中銀香港 （02388）  全年淨息差上升19個基點至1.25%， 但第四季的淨息差增幅有所放緩，該行財務總監劉承鋼預計，今年淨息差將得益於加息周期，將較去年有所增長，銀行内部也會亦會積極、動態管理好資產負債，尤其是存款及貸款的期限和利率結構，相信全年可實現淨息差及淨利息收入穩步增長。

中銀香港末期息增33%至91仙　去年多賺18%

副總裁陳文指，副總裁徐海風表示，本港有序通關助經濟復甦，認為銀行經營的外部環境持續向好，首季貸款業務增幅保持良好水平，料今年貸款增速保持中單位數。目前，該行的按揭業務按年升5%，按揭資產的加權平均抵押率達到51%。

港息受多種因素影響

副董事長兼總裁孫煜表示，香港銀行同業拆息（HIBOR）相對波動，未來港息受到市場流動性、銀行體系結餘，以及季節性因素影響，未來最優惠利率（P）的走勢需考慮各行的資產負債及市場競爭情況。

内房客戶撥備不到40億元

提及中銀香港的資產質量，風險總監蔣昕指，中港兩地恢復往來，貿易旅遊等行業均迎來積極增長訊號，但另一方面，也有利率高企及地緣政治衝突等挑戰，關注已受承壓的內房客戶能否按預期有復甦。

目前，中銀香港的全年撥備支出25.45億元，總撥備額150億元，當中，内房客戶的撥備不到40億元。

近日爆發連串外國投行危機，蔣指按該行的債券投資地區分布，歐洲地區比非常低，對瑞信的風險敞口非常有限，沒有與矽谷銀行（SVB）有直接業務往來，認爲金融資產的波動及資金流動性的不確定性導致此次危機的爆發。

相關文章：

【最優惠利率】滙豐恒生中銀香港最優惠利率（P）維持5.625厘不變、渣打P維持5.875厘　經絡：本港加息周期近尾聲

記者：伍鍵文

港股 中銀香港（02388） 業績公布 經濟 加息 財政政策 拆息 銀行
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