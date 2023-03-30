【裝修設計】19萬打造木系生活 儲物地台成個人靈修空間

不少人都會在購入新居後進行裝修，以打造屬於自己的出安樂蝸，今期「精明裝修」介紹的個案為一個位於青衣新樓明曉匯的單位，該單位的業主為一對80後夫婦，面積達到556平方呎，擁有2房，戶主購入單位自住，並找來LCM Interior Design LTD協助完成裝修，油漆連傢俬，整個工期在1個半月內完成，耗資約19萬元。

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由於夫婦二人都鐘情簡潔以及木系元素，因此設計上以簡約風為主。由於單位為一手新樓，因此戶主選擇保留原有木地板及廚廁布局。大廳家具方面以一組電視櫃、展示櫃以及內置餐桌的大形組合櫃為主，入屋玄關設有一組中空櫃以作收納鞋及擺放消毒酒精等用品之用。旁邊的組合櫃則配有斜角的儲物凳，以方便出入時穿鞋及除鞋，而中空位置亦方便戶主擺放咖啡機、水杯等生活用品。另外，大型組合櫃內置的伸縮枱可以拉長至1.8米，除了可用作親朋戚友打邊爐、聚餐等場合，亦可選擇整張拉出，供戶主與朋友打麻雀，消閒娛樂之用。

組合櫃中間位置，則打造了一組展示櫃，展示櫃用灰黑色岩石紋去分間開日常生活空間及用膳空間。電視上方亦預留了頗大的空間讓戶主擺放心儀擺設。除左木紋外，梳化背後牆身塗上了天空藍，感覺更加晴天自然。

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而踏入主人房，打開門就可以見到衣櫃側的展示架，除了可以擺放戶主喜歡的飾物外，亦可以增加視覺上的趣味，減少打開房門直面衣櫃的突兀感。為了善用高樓底及增加儲物空間，設計上亦在房內添置了一組地台油壓床以及L形到頂衣櫃，方便存放及更換換季衣物。而書桌與吊櫃相連，亦令整體計設更一致。主人房整體用色主上以湖水藍為主，與細房間一樣。

最後，在細房間方面，為了增加房間的儲物空間，設計師亦為此加入一組儲物地台，地台上面則可作為戶主的活動空間，除了可以彈琴外，亦可以用作個人靈修的空間。

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撰文：鄭日棱