【業績｜SaaS】微盟插7%　經調整虧損增兩倍至15億人幣

▲ 【業績｜SaaS】微盟經調整虧損增兩倍至15億人幣

微盟 （02013） 公布去年全年業績，收入按年跌6.5%至18.39億元（人民幣，下同），虧損18.29億元，經調整虧損大199%至15.48億元。經調整毛利率由77.1%跌至60.9%。微盟周五（31日）插7%，報5.12元。

微盟指，去年受疫情封控和宏觀因素影響，商戶廣告預算收緊進而同業競爭加劇，影響業績表現。

微盟去年提供的訂閱解決方案，收入為12.92億元，按年增8.7%，付費商戶99,604名，每用戶平均收益增長12.2%至12,968元。

至於商家解決方案，收入為5.47億元，按年跌29.8%，付費商戶數量53,855名，每用戶平均收入跌24.5%至10163元

視頻號正成為公私域結合的利器，2022年，集團服務的頭部商家日均直播時長達11小時，平均每月開播26.7天。在「第三屆616微盟零售購物節」期間，微盟視頻號直播板塊商戶業務規模創新高，部分品牌商戶的GMV目標達成率超200%。

另外，微盟微商城和智慧零售解決方案與小紅書達成深度合作，通過幫助商戶在小紅書平台開店，完善商戶的全渠道佈局能力，同時微盟作為小紅書的生態營 銷服務商，進一步為商戶打通小紅書生態內從內容推薦到交易轉化的完整鏈路。

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記者：譚志偉

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