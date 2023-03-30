【新股IPO】京東擬分拆京東產發及京東工業上市

▲ 【新股IPO】京東擬分拆京東產發及京東工業在港上市

京東集團 （09618） （美：JD）公布，計劃分拆京東產發及京東工業來港上市。並已就擬議分拆向聯交所提交分拆建議，且聯交所已確認公司可進行擬議分拆。

京東通告指，分拆將以京東產發股份全球發售的方式進行，擬議分拆完成後，將繼續間接持有京東產發 50%以上股權，因此，京東產發將仍為京東的子公司。

京東通過全資子公司持有京東產發74.96%，京東產發是中國和亞洲領先、增長最快 的現代化基礎設施開發及管理平台，主要包括物流園區、產業園區及其他。京東產發提 供定制化、全面且智能的基礎設施解決方案，並將其客戶群拓展至第三方物流、電子商 務、製造、零售等新經濟產業。

公司現時服務內地29個省市，海外項目25個，管理園區逾2000萬平方米。

京東工業方面，京東通過其全資子 公司持有京東工業已發行股本總額的約77.95%。京東工業是中國領先的工業供應鏈技術 與服務提供商。通過踐行變革性的、全鏈路的工業供應鏈數字化，京東工業幫助其客戶 實現保供、降本及增效。

分拆將以京東工業股份全球發售的方式進行。分拆完成後，京東集團將繼續間接持有京東工業50%以上的股權，因此，京東工業將仍為集團的子公司。

京東指，分拆原因（1）將可使投資者能夠更好地評估公司，並專注於京東集團業務；（2）公司的自身優勢更好地反映其價值，並提高其營運及財務方面的透明度，藉此投資者將能夠清楚分開京東集團的表現及潛力並獨立評價及評估京東產發及京東工業的表現及潛力。

（3）與京東集團的相對更多元化的業務模式不同，京東產發集團的業務將吸引預測基礎設施資產管理及一體化物業服務業務的高增長機會的投資者群體；而京東工業集團的業務將吸引重視工業供應鏈技術與服務業務高增長機會的投資者群體。（4）提高京東產發集團及京東工業的價值與形象。

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記者：宋佩恩