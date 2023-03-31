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【新股IPO】京東彈高6%　擬分拆京東產發及京東工業上市　傳各尋求集資約78億

股市 15:33 2023/03/31

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【新股IPO】京東擬分拆京東產發及京東工業在港上市

京東集團 （09618） （美：JD）公布，計劃分拆京東產發及京東工業來港上市。並已就擬議分拆向聯交所提交分拆建議，且聯交所已確認公司可進行擬議分拆。據外電引述消息人士指，京東產發及京東工業各自目標尋求集資約10億美元（約78.5億港元）。

京東周五（31日）走高，午後升6.6%，現報173.1元。

京東指，分拆京東產發將以股份全球發售的方式進行，分拆完成後，京東將繼續間接持有京東產發50%以上股權，京東產發將仍為京東的子公司。現時京東持有京東產發74.96%股權。

京東產發是中國和亞洲領先、增長最快 的現代化基礎設施開發及管理平台，主要包括物流園區、產業園區及其他。京東產發提 供定制化、全面且智能的基礎設施解決方案，並將其客戶群拓展至第三方物流、電子商務、製造、零售等新經濟產業。現時服務內地29個省市，海外項目25個，管理園區逾2000萬平方米。

京東：4大原因分拆業務上市

至於京東工業方面，京東持有京東工業約77.95%股權。京東工業是中國領先的工業供應鏈技術與服務提供商。通過全產業鏈的工業供應鏈數字化，京東工業幫助其客戶實現保供、降本及增效。京東指，分拆完成後，將繼續持有京東工業50%以上的股權，京東工業將仍為集團子公司。

京東指，分拆兩大業務上市有4大原因：（1）使投資者能夠更好地評估公司，並專注於京東集團業務；（2）公司的自身優勢更好地反映其價值，並提高其營運及財務方面的透明度，藉此投資者將能夠清楚分開京東集團的表現及潛力，並獨立評價及評估京東產發及京東工業的表現及潛力。

（3）與京東集團相對更多元化的業務模式不同，京東產發的業務將吸引預測基礎設施資產管理及一體化物業服務業務的高增長機會的投資者群體；而京東工業的業務將吸引重視工業供應鏈技術與服務業務高增長機會的投資者群體。（4）提高京東產發及京東工業的價值與形象。

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港股 IPO 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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