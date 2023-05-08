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【新股IPO】阿里巴巴據報分拆菜鳥明年初在港上市　集資最多156億元

股市 11:41 2023/05/08

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【新股IPO】阿里巴巴據報分拆菜鳥明年初上市　集資達157億元

外電引述消息人士指，阿里巴巴 （09988） 擬分拆菜鳥物流明年初在港上市，集資額介乎10至20億美元（約78至156億港元）。市場憧憬，阿里巴巴的分拆計劃，或對香港新股市場起提振作用。

報道稱，菜鳥尚未落實上市規模及時間表，最快上市詳情或因應市場情況作調整。菜鳥回應指，不評論市場傳聞。阿里巴巴則未有回應。

早前有報道指，菜鳥估值逾200億美元（折合約1580億元），集團正與中金及花旗合作，目標較早前計劃年底上市推遲。

有關阿里巴巴計劃改組，可瀏覽【下一頁】

阿里巴巴早前重組，並計劃改組旗下6個之業務上市，包括電商，媒體及雲端業務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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