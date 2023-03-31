【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億

▲ 【新股IPO】阿里據報分拆菜鳥年底上市 估值1560億

彭博消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下菜鳥物流正準備來港上市，估值逾200億美元（折合約1560億元），中金及花旗正在合作，目標於年底上市。菜鳥回應指，尚未有明確計劃及上市間表。阿里巴巴周五（31日）開市再彈4.4%，報101.2元，重上100關。

菜鳥尚未落實上市規模及時間表，或因應市場情況作調整，阿里巴巴集團執行官張勇亦未有就IPO提供時間表。中金及花旗未有回應。

阿里巴巴近日公布，計劃改組旗下6個之業務上市，包括電商，媒體及雲端業務。

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記者：宋佩恩

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