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【新股IPO】阿里巴巴再彈4%重上100關　據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億

股市 09:27 2023/03/31

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【新股IPO】阿里據報分拆菜鳥年底上市　估值1560億

彭博消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下菜鳥物流正準備來港上市，估值逾200億美元（折合約1560億元），中金及花旗正在合作，目標於年底上市。菜鳥回應指，尚未有明確計劃及上市間表。阿里巴巴周五（31日）開市再彈4.4%，報101.2元，重上100關。

菜鳥尚未落實上市規模及時間表，或因應市場情況作調整，阿里巴巴集團執行官張勇亦未有就IPO提供時間表。中金及花旗未有回應。

有關阿里巴巴計劃改組，可瀏覽【下一頁】

阿里巴巴近日公布，計劃改組旗下6個之業務上市，包括電商，媒體及雲端業務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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