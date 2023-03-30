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【業績｜內銀】建行料今年淨息差仍有下行壓力

股市 20:24 2023/03/30

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【業績｜內銀】建行料今年淨息差仍有下行壓力

建設銀行 （00939） 首席財務官生柳榮於業績發布會表示，去年淨息差下降約11個基點，與行業趨勢一致，歸因市場利率（LPR）下降，5年期下降約35個基點。建設銀行資產收益率下降6個百分點，包括貸款利率下調5個百分點，債券下降1個百分點；負債則上升6個百分點；集團通過主動管理提升1個基點。集團預期今年淨息差仍有下行壓力，首季影響較大。

建行行長張金良表示，去年整體不良貸款率按年下降0.04個百分點至1.38%，個人住房按揭貸款0.37%按年上升0.17個百分點，符合預期，未有對建設銀行造成風險。集團現有足夠撥備應對，其中不良貸款撥備2928億元（人民幣，下同），撥備額約7000億元，為2.5倍。建行料今年資產質量處合理區間，信貸成本維持平穩，將加強全面風險管理，持續存量管控以及不良貸款處置。

近日爆發連串外國投行危機，集團副行長紀志宏表示集團沒有風險敞口，加上內地貨幣政策穩健，資金流動性充裕，外幣佔比較低，未見風險。集團將持續透過金融科技管理及估值壓力測試釋放系統性風險。

建設銀行經營收入按年跌0.9%至7581.6億元；純利3238.6億元，增7.1%。

相關文章：

【建行939】建行末期息每股38.9分人民幣　增6.9%　去年純利增7.1%　房地產業不良貸款增1.5倍

【內銀業績】工行、建行第3季營收跌逾2%　招行淨利潤勁升15.5%　一文看清內銀第三季業績

記者：宋佩恩

港股 LPR 風險管理 業績公布 建設銀行（00939） 金融 銀行
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